În Cisiordania nimeni nu mai crede în Autoritatea lui Mahmoud Abbas

De la atacul Hamas, peste 180 de palestinieni au fost uciși de armata purtătoare de Steaua lui David în teritoriile ocupate, de la Ramallah la Nablus, de la taberele de refugiați din Jenin, până la zonele cu măslini de la granița cu Libanul, scrie Avvenire.

Autoritatea Națională Palestiniană pierde din susținere de fiecare dată când agenții locali, conform acordurilor, trebuie să se retragă pentru a ceda locul forțelor israeliene. Conform statisticilor neoficiale, într-o lună au fost arestaţi cel puțin 2.500 de palestinieni. Acuzaţi, aproape toţi, că ar fi militanți sau simpatizanți ai Hamas. Este suficient şi un singur like pe rețelele de socializare. Tot din acest motiv, la Ramallah, capitala Cisiordaniei și bastionul Fatah, partidul politic care guvernează Palestina în afara Fâșiei Gaza, popularitatea lui Mahmoud Abbas și a întregului aparat de stat a atins minimul istoric.

Chiar în centrul oraşului, sub cei patru lei din piatră albă de la intersecția dintre Viale Michelangelo și Strada del Jihad, operatorii Semilunii Roșii, medicii, ambulanțierii și câteva ONG-uri europene şi-au dat întâlnire pentru a striga "Stop the war now". Opriți războiul, ''și opriți Hamas'', șoptește un reporter palestinian care avertizează: ''Hamas beneficiează şi aici de un sprijin vast, iar cine îndrăznește să-i acuze public ar putea sfârşi rău''.

Luptele interne din cadrul Autorității Naționale Palestiniene și prezența opresivă israeliană în teritorii au fost una dintre armele folosite de extremiști pentru a alimenta furia în taberele de refugiați de unde au înrolat luptători și pentru a pune la colţ Fatah, partidul lui Mahmoud Abbas, care deloc întâmplător nu se hazardează să organizeze alegeri în care ar risca să fie pedepsit de alegătorii palestinieni.

Pe vremuri se mergea la Muqata'a, ''The Separate'', un fort elegant și ordonat, în căutare de inspirație cu capetele plecate în fața mausoleului lui Yasser Arafat. Acum, până și paznicii stau nepăsători într-o parte, fumând o țigară în fața monumentului controversatului lider care a condus poporul la acordurile de pace de la Oslo, semnate cu președintele israelian Yitzhak Rabin, ucis apoi de un extremist al ultradreaptei interne. Ramallah continuă să fie orașul neîncrederii, unde rapoartele toxicologice ale lui Arafat sunt expuse la muzeu, o modalitate de a aminti lumii că poate nici chiar bătrânul lider cu uniformă verde nu a murit de moarte naturală.

Toată lumea îi caută ''succesorul''. Mahmoud Abbas este considerat terminat. Iar Netanyahu nu este considerat capabil să reabiliteze Autoritatea Națională Palestiniană, o condiție prealabilă oricărei negocieri. Ziarul israelian Haaretz îl acuză pe șeful guvernului de la Ierusalim că ar continua ''strategia care a adus Israelul în hău: împingerea AP într-un colț cu scopul de a elimina orice opțiune favorabilă unei soluţii cu două state, colaborarea cu partidele coloniștilor și incendierea regiunii''.

Numele care circulă printre rezidenți este o veche cunoștință a închisorilor israeliene: Marwan Barghouti, supranumit ''Mandela al Palestinei''.

Fost lider al Tanzim, facțiunea paramilitară Fatah fondată de Yasser Arafat în 1995, este închis în Israel de peste douăzeci de ani, având mai multe condamnări pe viață pentru că a complotat atacuri sinucigașe în Israel. Fadwa Ibrahim, soția, de profesie avocat, a bărbatului de 64 de ani, îl acuză pe Mahmoud Abbas: ''Speră să rămână la putere în Ramallah și să-l instaleze pe Marwan în Gaza, dar este o iluzie''.

Ilustrul prizonier, însă, ar putea fi folosit de Israel pentru a-i elimina definitiv pe liderii Fatah. Potrivit institutului palestinian Arab Barometer, care a efectuat un studiu înainte de pogromul anti-israelian din 7 octombrie, Barghouti era cel mai iubit lider din Gaza și Cisiordania. De unul singur ar putea obţine 32% din voturile palestinienilor, atât cât reprezintă susținerea pentru liderul Hamas Ismail Haniyeh (24%) și pentru Mahmoud Abbas (12%) împreună.

Intrarea și ieșirea din Ramallah, oraș în care, conform hărților, de la Ierusalim se poate ajunge cu maşina în jumătate de oră, este un joc de ruletă. Punctul de control israelian își strânge și își slăbește vigilenţa fără avertisment. Din cauza dezorganizării capitalei Cisiordaniei, durata se poate tripla. ''Municipalitatea nu se ocupă nici măcar de strângerea gunoiului'', se plânge vânzătorul de morcovi care arată spre un coș în flăcări: ''Singura modalitate de a le goli''. Nu termină bine fraza că jumătatea de duzină de agenți palestinieni care monitorizează celălalt colț al străzii dispare în câteva momente. Era semnalul.

Nu se știe câți palestinieni au fost arestați în aceleași ore în care un tânăr de 34 de ani a fost ucis în timpul unui raid în Burqa, lângă Nablus. În timpul operațiunilor, armata a aruncat în aer o mașină și a arestat un membru al partidului Fatah, în timp ce patru militanți palestinieni au fost uciși, iar altul rănit grav, după ce forțele israeliene au tras asupra mașinii lor în zona ocupată Tulkarem. Potrivit forțelor de securitate israeliene, aceștia făceau parte dintr-o celulă din Cisiordania condusă de Hamas. Surse palestiniene susțin că trei dintre cei patru tineri ucişi, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, erau militanți ai Brigăzilor Martirilor al-Aqsa, afiliați la Fatah, partidul de guvernământ din Cisiordania, în timp ce al patrulea bărbat este indicat ca aparținând aripei armate a Hamas.