Ne facem de râs în faţa turiştilor străini. Grup de nemţi, blocat în faţa bălăriilor care acopereau un castru roman

Descoperirile monetare, coroborate cu alte informaţii obţinute în urma campaniilor arheologice din anii `60, indică faptul că aceste ruine ar data din perioada Daciei romane, secolele II-III.

Istoricii spun că Villa Rustica a fost construită respectând regula construcţiilor din nordul imperiului, dictată de condiţiile climatice, şi această clădire a fost prevăzută cu sistemul de încălzire în pardoseală, hipocaustum.

"Am vizitat castrul roman Villa Rustica din Gornea, ieri, cu nişte turişti din Germania şi surpriză! Monumentul istoric a dispărut sub iarba verde! Nu am putut să intrăm din cauza bălăriilor. Poate instituţiile abilitate şi iresponsabile se vor sesiza! Tot vorbim de promovarea turismului în Clisura Dunării şi inconştienţii, nepăsătorii de la monumente dorm în perioada estivală! O fi intrat "virusul incompetenţei" şi în ei!", spune Corneliu Martin, preşedintele Asociaţiei Turistice Dunărea Moldova Nouă.

În grupul celor care au vizitat castrul roman se aflau şi mai mulţi cetăţeni germani. Teresa Bergae, o româncă stabilită în Germania şi lector al cursului pentru ghizi de la Moldova Nouă spune că este ruşinos modul în care autorităţile îşi bat joc de o asemenea moştenire istorică.

"În februarie am fost acolo şi am făcut prezentarea casei şi acum nici măcar nu am mai ştiut unde să căutăm, pentru că nu se mai vedea nici măcar o piatră. Este iarba de un metru şi jumătate peste tot. Nu se mai vede nimic.

Voiam să le-o arăt colegilor din Germania, pentru că este identică cu cea din Laufen, pe care o avem noi acolo în Germania. Dar nu s-a putut, spre ruşinea noastră! Mai bine nu coboram acolo.

I-am minţit şi nu i-am mai coborât pe cei din Germania acolo, am inventat ceva şi le-am spus că revenim altădată. Am scăldat-o cumva şi sperăm ca în cele câteva zile să se rezolve problema, să putem să revenim acolo", spune Teresa Bergae.

Am încercat să contactăm pe cineva din Primăria Sicheviţa, de care aparţine acest teritoriu. Reporterul Adevărul a sunat de mai multe ori, în dimineaţa zilei de vineri, la Primărie, însă nu a răspuns nimeni la telefonul instituţiei. În cele din urmă, după-amiază, a intrat tonul de fax.