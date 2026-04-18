Neo-marxism extrem: O președintă de tribunal propune căsătoria pe perioadă determinată. Cum motivează această idee

Președinta Tribunalului Argeș, judecătoarea Cornelia Olteanu, vine cu o propunere inedită în ceea ce privește căsătoria. Ea propune reglementarea prin lege a căsătoriei pe durată determinată, ca o formă alternativă actuală de organizare a relațiilor de familie.

Judecătoarea își motivează propunerea prin faptul că modelul tradițional al căsătoriei nu mai corespunde realităților actuale și există multe cazuri de familii în care soții aleg să mențină în mod artificial o relație profund conflictuală, tensionată sau nesănătoasă, invocând de cele mai multe ori bunăstarea copiilor.

Cornelia Olteanu a explicat într-un interviu care ar fi motivele pentru care s-ar impune o astfel de reglementare și ce beneficii ar aduce: "Căsătoria cu termen limitat nu trebuie privită ca o alternativă la concubinaj, ci la căsătoria tradițională, tocmai pentru a putea fi salvată și înălțată la adevărata ei valoare, atât morală, cât și spirituală, această formă de conviețuire socială".

De asemenea, președinta Tribunalului Argeș consideră că o astfel de măsură ar fi și o schimbare de paradigmă în percepția copiilor asupra separării bruște dintre părinți, care se produce odată cu divorțul: "În cazul căsătoriei pe termen limitat, copiii ar putea înțelege că încetarea relației dintre părinți nu este un eșec, ci reprezintă un mecanism de protecție socială a statului față de familiile în care există în mod constant conflicte și violență".