O teorie explozivă vine din Spania: Mosadul israelian e în spatele valului de migrație din Ceuta

Mai multe cercuri academice și de analiză din China promovează o teorie controversată. Potrivit acestor voci, citate și analizate de El Mundo, serviciul secret israelian Mosad ar putea avea un rol important în criza migrației din orașul spaniol Ceuta, unde zeci de mii de persoane au trecut ilegal frontiera din Maroc.

Ipoteza a fost prezentată de politologul egiptean Nadia Helmy într-un articol publicat de revista Modern Diplomacy. Potrivit acesteia, unele analize realizate în China interpretează evenimentele din Ceuta drept o operațiune de „război hibrid" menită să destabilizeze Guvernul spaniol, în contextul relațiilor tensionate dintre Madrid și Israel.

Legătura făcută cu relațiile dintre Spania și Israel

Conform acestei teorii, deteriorarea relațiilor dintre Spania și Israel, pe fondul criticilor formulate de Guvernul lui Pedro Sánchez la adresa războiului din Gaza și a recunoașterii statului palestinian, ar fi putut reprezenta un motiv pentru o astfel de acțiune.

Totuși, autoritățile spaniole nu au prezentat încă nicio dovadă care să susțină această ipoteză.

China privește criza și prin prisma intereselor din Maroc

Presa oficială chineză s-a concentrat în principal asupra impactului crizei asupra frontierelor Uniunii Europene. În același timp, analiștii de la Beijing urmăresc cu atenție situația din Maroc, unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Chinei în Africa.

În ultimii ani, Beijingul a investit masiv în infrastructură, industrie și logistică în Maroc, iar portul Tanger este considerat o conexiune esențială pentru exporturile chinezești către Europa și Africa.

Din acest motiv, orice criză majoră din nordul Marocului sau din apropierea exclavei spaniole Ceuta este importantă pentru China. Asiaticii o analizează nu doar politic, ci și prin implicațiile economice și strategice pe care le-ar putea avea pentru Beijing.