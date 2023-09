O turmă de oi a mâncat sute de kg de canabis în Grecia: "Săreau mai sus decât caprele. Nu știu dacă e de râs sau de plâns!"

O turmă de oi care păștea în câmpia semi-inundată din Tesalia, Grecia, a "invadat" o seră care cultiva canabis medicinal și a mâncat aproximativ trei sute de kilograme.

Incidentul a avut loc în apropierea orașului Almyros, în Magnesia, relatează site-ul TheNewspaper.gr. Oile au dezvoltat un "comportament ciudat" după ce s-au hrănit cu canabis. La scurt timp, ciobanul și-a dat seama că oile au mâncat o mare parte din recolta de canabis.

Proprietarul serei a văzut că producția sa, care fusese deja puternic afectată de furtuna Daniel, fusese acum consumată de oile care se chinuiau să găsească iarbă proaspătă din cauza inundațiilor.

„Nu știu dacă e de râs sau de plâns", a declarat acesta pentru site-ul TheNewspaper.gr. „Am avut caniculă și am pierdut multă producție. Am avut inundațiile și am pierdut aproape totul. Și acum asta...Turma a intrat în seră și a mâncat ce a mai rămas. Sincer, nu știu ce să spun."

„Eu sunt foarte bine, dar și mai bine sunt oile, pline de nebunie. Totul este frumos pentru ele", a mai declarat propietarul fermei. „Oile săreau mai sus decât caprele și asta nu se întâmplă niciodată. Logic, pentru că au mâncat vreo 300 de kilograme", a conchis fermierul.

Investițiile în canabisul farmaceutic au luat avânt în Grecia în ultimii ani. În timp ce mulți fermieri greci au adoptat inițial o atitudine de "așteptare" față de cultivarea canabisului, a devenit clar că această cultură ar rezolva multe dintre problemele cu care se confruntă fermierii.

În ianuarie 2023, prima fabrică de producție de canabis medicinal din Grecia a fost inaugurată la Examilia, în apropiere de Corint.

Oile, la fel ca multe alte animale, au avut de suferit în urma inundațiilor mortale care au avut loc recent în centrul Greciei.

Peste o sută de mii de animale au fost ucise în urma inundațiilor care au măturat Tesalia și părți din Grecia Centrală, primarul din Tyrnavos, Yiannis Kokouras, menționând că "dacă nu există un ajutor imediat în ceea ce privește hrana pentru animale, atunci animalele care au supraviețuit dezastrului vor muri de foame".

Inundațiile au dat o lovitură uriașă producției agricole nu doar pentru regiune, ci pentru întreaga țară.

"Au fost pierdute unități mari de animale și, din păcate, este perioada procesului de producție. Drumurile rurale și de țară au fost distruse. Mii de hectare de terenuri agricole se află sub tone de apă", a adăugat Kokouras.

Agricultura din Tesalia, regiune considerată grânarul Greciei, a fost devastată de recentele inundații care s-au soldat cu 17 morți.

Se estimează că aproape 70 la sută din recolta de bumbac din Tesalia, Grecia, a fost afectată. Fermierii de pe pantele Muntelui Pelion, care domină câmpia Tesaliei, spun că se confruntă cu pagube de milioane de euro la culturile de mere din cauza inundațiilor.