Odiosul caz al criminalului care l-a trimis la inchisoare pe viata pe colegul de celula. A devenit victima in penitenciar la scurt timp dupa ce a injunghiat un barbat

La varsta de 32 de ani, Catalin Andronache, din orasul vrancean Panciu, a ajuns in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati in 2012, dupa ce a fost condamnat pentru ca a omorat un satean din Vrancea, pe care dupa ce l-a batut si i-a luat banii nu a avut nicio retinere sa-l arunce intr-o fantana.

Bietul om a murit inecat, iar pentru fapta de acum noua ani, incadrata la omor dosebit de grav, Andronache s-a ales cu 24 de ani si 6 luni de inchisoare. Fire violenta, ucigasul a fost un detinut problema la Penitenciarul din Galati. La inceputul anului 2020, mai exact pe 29 ianuarie, s-a incaierat cu un coleg de celula si l-a ranit grav la jugulara cu un cutit artizanal confectionat in spatele gratiilor. Victima a avut noroc de interventia de urgenta a medicilor, care i-au salvat viata.

Zilele trecute, magistratii de la Tribunalul Galati l-au condamnat pe Andronache la 20 de ani de inchisoare pentru tentativa de omor de anul trecut. Prin contopirea cu pedepsele aplicate anterior, infractorul vrancean va ramane in puscarie pentru urmatorii 30 de ani. Interesant este ca pe 15 februarie 2020, la numai doua saptamani de la evenimentul in care a fost aproape sa-l omoare pe colegul de celula, vranceanul a fost la randul sau victima, tot in urma unui scandal cu un alt coleg de celula de aceeasi factura ca el.

Anchetatorii au stabilit ca Madalin Miki Lupu, un criminal deosebit de periculos, l-a lovit in mod repetat, in cap, cu un obiect metalic pe Andronache, acesta alegandu-se cu leziuni care i-au pus viata in pericol. A avut nevoie de doua luni de ingrijiri in spital. Lupu, care era inchis pentru uciderea cu sange rece a doua femei, s-a ales cu 20 de ani de puscarie in urma noii fapte de anul trecut. Judecatorii de la Tribunalul Galati i-au comutat insa pedeapsa in inchisoare pe viata, intrucat avea la activ pedepse privative care totalizau peste 50 de ani de puscarie.