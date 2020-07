OFICIAL Fostul procuror Mircea Negulescu, alias „Portocală", arestat preventiv pentru 30 de zile

Fostul procuror Mircea Negulescu, cunoscut sub numele de „Portocală”, a fost plasat, joi, în arest preventiv pentru 30 de zile! După decizia Curții Supreme, Negulescu a fost preluat de polițiști pentru a fis dus în arestul central.

Decizia arestării preventive pentru 30 de zile a fost luată de Înalta Curte după contestarea controlului judiciar de către Secția Specială.

Decizia Înaltei Curți din 23 iulie

„Admite contestația formulată de PICCJ SIIJ, desființează in parte incheierea atacată numai in ceea ce privește pe Negulescu Mircea si rejudecand, admite propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulata de Parchet in ceea ce îl privește pe Negulescu Mircea, dispune arestarea preventivă pt 30 de zile de la 23.07.2020 la 21.08.2020. Menține restul dispozițiilor", se menționează în Minuta Deciziei.

Mircea Negulescu a fost plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile, în urmă cu o săptămână pentru cercetare abuzivă. Este vorba de dosarul Tony Blair, în care fostul procuror este acuzat că ar fi fabricat probe împotriva lui Victor Ponta, care a fost și pus sub învinuire.

Acuzațiile aduse lui Negulescu sunt de abuz in serviciu (4 infractiuni) si constituirea unui grup infracțional organizat, cercetare abuzivă (6 infracțiuni), represiune nedreaptă (4 infracțiuni), instigare la represiune nedreapta, influentarea declaratiilor, fals intelectual (12 infracțiuni), inducerea în eroare a organelor judiciare.

Negulescu a fost reținut miercurea trecută, pe 15 iulie, de Secția Specială. Procurorii au cerut atunci arestarea preventivă, dar judecătorii Înaltei Curți au decis pe 16 iulie plasarea acestuia sub control judiciar.

***Decizia Înaltei Curți din 16 iulie:

„Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), cu privire la inculpaţii Negulescu Mircea şi Iordache Mihai Iuliano. (...) Dispune luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 zile, cu începere de la 16 iulie 2020 până la 13 septembrie 2020, inclusiv, faţă de inculpaţii: 1. Negulescu Mircea, şi 2. Iordache Mihai Iuliano".

Decizia de astăzi (joi, 23 iulie - n.red.) vine după recursul Secției Speciale.

Negulescu ar fi încălcat măsura controlului judiciar și s-ar fi întâlnit cu Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti", potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit deciziei instanţei de control judiciar pentru 60 de zile, Mircea Negulescu trebuia să se prezinte periodic la Poliţia Ploieşti şi nu avea voie să comunice sau să ia legătura, direct sau indirect, cu persoanele vătămate Sebastian Ghiţă, Victor Ponta, Chirilă Sorin Adrian şi Iordăchescu Ionuţ Alexandru şi nici cu martorii Stroe Cecilia Cristina, Bănică Monica Gabriela, Vlad Cosma, Păvăleanu Marcel Cristian şi Bizniche Gheorghe.

„Dosarul Tony Blair"

Măsura reținerii de săptămâna trecută a fost luată, miercuri, 15 iulie, în legătură cu dosarul Tony Blair, în care Mircea Negulescu este acuzat că a fabricat probe și în care a fost pus sub învinuire și fostul premier, actual lider al Pro România, Victor Ponta.

Victor Ponta a fost acuzat de procurorii anticorupţie că a aranjat vizita lui Tony Blair în România pentru a câştiga capital de imagine în campania electorală din 2012. Apariţia fostului premier britanic ar fi plătit-o Sebastian Ghiţă, care ar fi dat 220 de mii de euro şi ar fi primit, în schimb, un loc pe listele PSD pentru Parlament.

Tony Blair a venit de mai multe ori în România în timpul în care Victor Ponta a fost lider al PSD. În campania din 2012, care face obiectul dosarului DNA, fostul premier laburist al Marii Britanii a venit la București, unde a conferențiat la invitația unei fundații finanțate din bani publici și înființate de doi dintre consilierii lui Victor Ponta. De asemenea, Blair a fost la sediul PSD și a luat și masa la un restaurant din apropierea PSD.