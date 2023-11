OMS spune că trebuie să ne pregătim pentru o boală mortală transmisă de țânțari

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că o boală transmisă de țânțari, care ucide mii de oameni în fiecare an, va deveni o amenințare majoră în SUA în următorul deceniu.

Sir Jeremy Farrar, cercetătorul-șef al OMS, a avertizat că febra dengue ar putea să se instaleze în sudul SUA și în sudul Europei înainte de anul 2030 și a declarat că spitalele trebuie să înceapă să se pregătească de pe acum pentru această boală. Febra dengue este un virus care se transmite la oameni atunci când aceștia sunt mușcați de țânțari. Farrar a avertizat că încălzirea temperaturilor, care permite țânțarilor care pot transmite boala să se aventureze mai adânc în țară, va determina această creștere.

Aproximativ 20.000 de persoane mor din cauza febrei dengue în fiecare an, în special în Asia și America de Sud, arată cifrele. Boala are o rată de mortalitate de un deces la 100 de pacienți. În fiecare an se înregistrează aproximativ 1.200 de cazuri în SUA, dintre care aproape 600 sunt infecții dobândite la nivel local. Dar există îngrijorări că boala se răspândește după ce luna trecută, în California s-a înregistrat prima infecție cu transmitere locală din ultimul deceniu.

Oamenii de știință spun că febra dengue ar putea deveni endemică în SUA dacă țânțarii infectați din Mexic reușesc să se deplaseze mai la nord. De asemenea, ei avertizează că călătorii infectați care vin în SUA ar putea introduce virusul dacă sunt mușcați de țânțarii locali, care apoi se infectează și încep să transmită boala altor persoane. Boala este transmisă de țânțarul Aedes aegypti, deja prezent în unele zone din sudul țării, care este activ la orice oră și se poate reproduce chiar și în cele mai mici bălți de apă.

Dr. Farrar a declarat pentru Reuters: "Trebuie să vorbim mult mai proactiv despre dengue. Trebuie să pregătim cu adevărat țările pentru modul în care vor face față presiunii suplimentare care va veni... în viitor în multe, multe orașe mari'. El a adăugat: "Îngrijirea clinică este cu adevărat intensivă, necesită un raport ridicat de asistente medicale la pacienți. Sunt foarte îngrijorat când acest lucru va deveni o problemă majoră în Africa Subsahariană".