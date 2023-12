Cu o istorie indelungata si o arhitectura impunatoare, acest palat este un simbol al gloriei imperiale a familiei Habsburg. Iata de ce Palatul Schönbrunn este considerat o capodopera a barocului in Viena:

Arhitectura impresionanta

Construit in prima jumatate a secolului al XVIII-lea, Palatul Schönbrunn isi datoreaza designul arhitectului Johann Bernhard Fischer von Erlach. Arhitectura sa baroca impresionanta, caracterizata prin simetrie, ornamente elaborate si detaliile sculpturale, reflecta gustul opulent al epocii respective.

Gradini frumoase si statui impunatoare

Palatul este inconjurat de un ansamblu magnific de gradini, cunoscute sub numele de Gradinile Schönbrunn. Aici, statuile impunatoare, aleile frumos aranjate si fantanile ornamentale completeaza atmosfera nobila a palatului, oferind vizitatorilor o experienta plina de frumusete.

Sala mare de bal

Una dintre bijuteriile interioare ale palatului este Sala Mare de Bal, sau Sala Oglinzilor. Aceasta sala impresionanta, cu oglinzi vaste si candelabre stralucitoare, a fost locul in care a avut loc celebrul concert al lui Wolfgang Amadeus Mozart in fata Mariei Tereza.

Apartamentele imparatesti

Vizitatorii pot explora apartamentele imparatesti ale palatului, care au fost locuite de imparateasa Elisabeta a Austriei, cunoscuta si sub numele de Sisi. Aceste camere bogat decorate ofera o privire in viata cotidiana a familiei imperiale.

Sala de audiente Maria Teresa

Sala de Audiente Maria Teresa este o alta incapere notabila a palatului, cu decoratiuni aurii, candelabre sclipitoare si tablouri impresionante. Aici, Maria Teresa conducea sedinte importante de stat.

Gradina Zoologica Schönbrunn

Palatul Schönbrunn gazduieste cea mai veche gradina zoologica din lume, deschisa in 1752. Aici, vizitatorii pot admira o varietate de animale si pot explora un habitat zoologic bine amenajat.

Glorietta

Glorietta, o constructie deasupra dealului din spatele palatului, ofera o vedere panoramica splendida asupra intregului ansamblu si a Vienei in departare. Aceasta serveste si ca punct de odihna si belvedere pentru vizitatori.

Atmosfera istorica

Vizitand Palatul Schönbrunn, te vei simti transportat in timpul glorios al epocii imperiale. Atmosfera sa istorica si detaliile de epoca pastreaza spiritul autentic al perioadei baroce.

