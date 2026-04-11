Papa a deschis o anchetă împotriva temutei organizatii secrete Opus Dei și l-a invitat la Vatican pe cel mai mare specialist în conspirații catolice

Jurnalistul de investigatii Gareth Gore se afla într-o călătorie de cercetare în California la începutul acestui an când i s-a spus să se aștepte la un apel de la Vatican pentru a aranja o audiență unu-la-unu cu Papa Leon al XIV-lea, referitor la temuta organizatie secreta Opus Dei.

Gore a fost șocat. În 2024, el a publicat cartea Opus Dei, un raport minuțios cercetat și captivant despre abuzurile presupus comise de Opus Dei, grupul catolic extrem de secretizat fondat de preotul spaniol Josemaría Escrivá în anii 1920. De-a lungul unui secol, Opus Dei s-a impus ca un ordin profund religios care, susțin ei, ajută oamenii obișnuiți să „iubească pe Dumnezeu și să servească pe alții printr-o muncă bine făcută, desfășurată cu onestitate și integritate", scrie The Guardian.

Cartea lui Gore susține că organizația se află în centrul unei conspirații care implică manipularea copiilor, trafic de persoane și control psihologic și emoțional, foști membri afirmând că grupul folosea mărturisiri private ca instrument de șantaj împotriva membrilor și îi droga pe cei aflați sub influența sa - afirmații pe care Opus Dei le neagă categoric. Gore a afirmat că Opus Dei a colaborat strâns cu dictatura sângeroasă a lui Francisco Franco în Spania, înainte de a susține cauze de dreapta din întreaga lume.

Gore a pus mare parte din vina pentru aceste abuzuri presupuse pe seama întregii biserici catolice, care se baza pe Opus Dei pentru sprijin financiar în anii 1970 și, în schimb, îi oferea libertatea de a opera ca o ramură legitimă a catolicismului, dar în afara structurilor normale ale Vaticanului. În 2002, Escrivá a fost canonizat după un lobby feroce din partea Opus Dei, în ciuda multor proteste din interiorul Vaticanului, pe măsură ce acuzațiile de abuzuri se înmulțeau și unii lideri catolici începeau să ridice întrebări despre organizație.

Gore crede că Opus Dei nu ar fi putut funcționa niciodată fără complicitatea Vaticanului - ceea ce a făcut invitația Papei Leon cu atât mai surprinzătoare. Opus Dei se afla si in centrul unui roman best-seller al cunoscutului autor Dan Brown - "Codul lui Da Vinci" - ceea ce a facut ca organizatia secreta a Vaticanului sa devina cunoscuta la nivel planetar. Dupa aparitia romanului se ajunsese pana intr-acolo incat se nega existenta organizatiei, spunadu-se ca e vorba doar de o teorie a conspiratiei.

Gore a început să scrie despre Opus Dei aproape din întâmplare. Era un jurnalist financiar care investiga prăbușirea Banco Popular, una dintre cele mai mari bănci din Spania, în 2017. La acea vreme, lumea nu putea înțelege cum un astfel de pilon al băncilor europene a eșuat atât de spectaculos. Gore a descoperit că banca fusese deturnată de Opus Dei încă din anii 1940 (președintele băncii era membru pe viață, la fel ca mulți dintre membrii consiliului său, iar companiile controlate de Opus Dei s-au dovedit a fi cei mai mari acționari ai băncii).

Opus Dei folosise banca „ca pe o mașină de bani personală", a susținut Gore, „sifonând" fonduri pentru a-și finanța expansiunea în întreaga lume. (Procesul fostei conduceri a Banco Popular, care se confruntă cu acuzații de fraudă, este programat să înceapă în instanța națională a Spaniei în 2027). La rândul său, Opus Dei a negat că ar fi fost implicat în gestionarea băncii și a declarat că „nu se implică în activități comerciale".

Prin sute de interviuri cu foști membri ai Opus Dei, cartea lui Gore urmărește cum, începând cu anii 1950, averea Banco Popular a fost folosită pentru a crea o vastă rețea de recrutare care viza copii și adolescenți vulnerabili, construind centre opulente Opus Dei în întreaga lume și formând, în cele din urmă, una dintre cele mai formidabile influențe politice clandestine din SUA. Membrii săi din SUA ar deveni cruciali în erodarea drepturilor reproductive, finanțând marșul de la Washington care a dus la 6 ianuarie și influențând puternic Proiectul 2025, conform raportării lui Gore.

Cartea lui Gore oferă, de asemenea, o privire asupra funcționării interne a Opus Dei. "Cei mai religioși membri, numiți numerari, trăiesc în cămine de sex unic într-o viață de servitute și auto-flagelare: postează perioade periculos de lungi, poartă un mic lanț cu țepi numit cilice în jurul coapselor și se biciuiesc cu frânghii", au spus foști membri lui Gore. Fiecare element al vieții lor este strict controlat și manipulat de liderul grupului și de preoții seniori, a spus Gore. Tulburările mintale, frecvente într-o atmosferă de abuz fizic și psihologic constant, erau tratate cu un cocktail de antidepresive, sedative și chiar Rohypnol, conform afirmațiilor făcute de victime în interviurile realizate de Gore.

Membrele de sex feminin cunoscute sub numele de „asistente numerare" - femei și fete provenind în mare parte din medii defavorizate - erau angajate în reședințele Opus Dei, lucrând zile lungi la gătit și curățenie. Multe dintre ele au fost, se pare, separate de familiile lor, transportate internațional și, în multe cazuri, se așteptă să-și dea întreagul venit la Opus Dei, într-o operațiune pe care Gore o consideră conformă cu definiția ONU a traficului de persoane. Unii i-au făcut lui Gore afirmații de abuz sexual.

În Argentina, procurorii federali conduc o investigație împotriva liderilor de rang înalt ai Opus Dei, pe care îi acuză de supravegherea exploatării și traficului de femei și fete; Opus Dei în Argentina a înființat un birou de „vindecare și soluționare" pentru a asculta plângerile femeilor. În 2024, de asemenea, a declarat că acuzațiile conform cărora fetele erau forțate să se alăture organizației sub promisiunea educației la școlile sale erau „false și înșelătoare". Opus Dei a declarat că este dedicat protejării minorilor și adulților vulnerabili.

Membri de rând ai Opus Dei nu trăiesc în aceste condiții. Acești „supernumerari" se pot căsători și pot locui în propriile lor case. Cea mai importantă misiune a numerarilor este să recruteze supranumerari care să facă donații mari înapoi către Opus Dei și să influențeze politica și societatea pentru a promova obiectivele conservatoare ale Opus Dei. Un preot Opus Dei din Washington DC, despre care Opus Dei a recunoscut că are acuzații credibile de conduită sexuală necorespunzătoare împotriva sa, a supravegheat convertirea în 2009 a fostului purtător de cuvânt al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, la catolicism.

Într-o declarație pentru Guardian, directorul de comunicare al Opus Dei din SUA a spus: „Există sfere culturale din care realitatea credinței nu poate fi înțeleasă." În acest caz, un jurnalist financiar interpretează realitatea Bisericii printr-o lentilă economică și politică. Dacă nu se ia în considerare dimensiunea credinței, nu se poate înțelege Biserica... în același timp, respingem ferm acuzațiile grave conținute în cartea Opus Dei. Cartea conține numeroase erori, distorsiuni și acuzații nefondate."

Organizația a negat anterior afirmațiile că „exercită control asupra afacerilor politice și comerciale ale membrilor săi". De asemenea, a negat că este o organizație „secretă". Am vorbit cu Gore, care locuiește în Londra, la două săptămâni după vizita sa din 16 martie la Vatican, despre ce s-a întâmplat când l-a întâlnit pe Papa Leon. Aceast interviu a fost editat și condensat pentru claritate:

- Ai petrecut aproape un deceniu compilând acest dosar despre Opus Dei care implică Vaticanul. Cum naiba se face că ești invitat să prezinți aceste descoperiri papei?

- Sincer, nu știu. Eram într-o călătorie de lucru în Statele Unite și am primit un apel de la cineva pe care îl cunosc în Peru și care este destul de apropiat de papa. Și el auzise de la papa însuși că papa dorea să mă întâlnească și să afle mai multe. Îmi amintesc că am pus telefonul jos și a trebuit să iau un moment: este asta real? Mi s-a spus să contactez pe cineva de la Vatican care ar aranja întâlnirea. Așa că am trimis acest mesaj, gândindu-mă că nimeni nu o să răspundă. Și aproape imediat am primit un mesaj de la cineva destul de important din interiorul Vaticanului care mi-a spus: „Da, da, Sfântul Părinte mi-a spus absolut că vrea să se întâlnească cu tine." Spune-mi ce date ar funcționa. Atunci a fost o perioadă destul de stresantă înainte de întâlnire. Nu pentru că eram stresat de întâlnirea cu papa, ci pentru că simțeam această povară asupra mea. După ce am efectuat această investigație pe parcursul a cinci ani, am vorbit literalmente cu sute de foști membri ai Opus Dei și am descoperit toate aceste documente secrete despre modul în care operează acest grup, am simțit această povară de a mă asigura că el primește toate aceste informații.

- Cât de mult credeți că știe deja Papa Leon despre organizație?

- Cine știe câtă informație ajunge de fapt la el. Opus Dei este renumit pentru că a pătruns în Vatican. Este foarte probabil ca acolo să existe oameni care limitează informațiile care ajung la papă - poate din motive malițioase, dar și, la fel ca în orice altă mare companie sau mare instituție, uneori este mai bine ca șeful să nu știe totul pentru a exista o anumită formă de negare. În timpul limitat pe care l-ai avut pentru a vorbi direct cu Papa Leon, care a fost povestea centrală pe care ai vrut să i-o spui? Cred că oamenii din afară nu își dau seama că fondatorul acestui mișcări, acest preot spaniol Josemaría Escrivá, le-a spus membrilor săi că ideea pentru Opus Dei a venit direct de la Dumnezeu. Primise această viziune pe care a notat-o în detaliu minuțios. Aceste scrieri sunt sursa tuturor acestui control și manipulare și manevre politice care continuă și astăzi. Și așa, fără a înțelege documentele interne, regulile interne și fără a înțelege că membrii cred cu adevărat că aceste reguli au venit direct de la Dumnezeu, este imposibil să înțelegem mentalitatea prin care operează Opus Dei. Așadar, încercam să transmit acest mesaj [papelui], în timp ce încercam să explic de ce reformarea acestui grup va fi incredibil de dificilă, deoarece fondatorul este venerat ca un sfânt, ceea ce este. A fost canonizat de Vatican în 2002. Așadar, papa nu poate pur și simplu să spună: „Trebuie să încetați să faceți asta," pentru că adevărații credincioși vor continua să creadă că toate aceste practici și toată această manipulare sunt ceea ce Dumnezeu vrea de la ei.

- Cum reușește cineva să convingă papa? Ai simțit că ai libertatea de a fi persuasiv, sau trebuie să adopți un ton respectuos?

Am intrat în întâlnire cu această povară de a-i transmite cu adevărat informațiile, dar aveam această atitudine de a nu-mi păsa deloc. Poate vreau să reformulez asta: nu-mi era frică să-l ofensez sau să încalc eticheta. M-am gândit doar: nimeni altcineva nu a avut această oportunitate și dacă mă dau afară după cinci minute, pot trăi cu asta pentru că am încercat să fac ceea ce cred că este corect. Dar nu aveam nicio idee despre cum ar reacționa când l-aș surprinde cu această grămadă uriașă de documente interne și cu relatarea mea foarte clară, completă și necosmetizată despre cum era cu adevărat viața în Opus Dei. Nu știam dacă va apăsa butonul, va chema secretara să vină și să mă scoată afară.

- Cum a răspuns?

- Onest, întâlnirea nu ar fi putut decurge mai bine. A pus o serie de întrebări foarte incisive. A durat mult mai mult decât era programat. Au fost acolo doi cameramani. Și la sfârșitul întâlnirii, papa mi-a spus că a fost decizia lui să invite camerele și să facă întâlnirea publică. Cred că a vrut destul de clar să transmită un semnal către Opus Dei că ia aceste acuzații în serios. Opus Dei are doar 100 de ani, iar poate motivul pentru care nu este tratat ca alte grupuri din secolul XX acuzate de comportament de cult este sigiliul de autoritate religioasă pe care Vaticanul i l-a aplicat. Are Vaticanul are puterea reală de a controla Opus Dei dacă ar alege să facă acest lucru? Vaticanul a contribuit la crearea acestui monstru, nu în ultimul rând Papa Ioan Paul al II-lea, deoarece îi vedea ca pe niște aliați politici în cruciada sa conservatoare. Îi vedea aproape ca pe beretele lui verzi personali pe care îi putea trimite în orice colț al lumii unde exista un preot sau episcop progresist care provoca probleme. Putea trimite Opus Dei acolo să-și facă treaba sau să-i fie ochii și urechile. Le-a acordat acest statut special care nu a mai fost acordat niciodată înainte sau după în istoria Bisericii Catolice.

- Ce este acel statut?

- El i-a transformat într-o entitate numită „prelatură personală", ceea ce înseamnă, în esență, că nu răspundeau decât papei. Ei puteau opera oriunde în lume și orice acuzații de abuz împotriva Opus Dei nu puteau fi gestionate în mod normal prin episcopul sau arhiepiscopul local. Catolicii obișnuiți îi primesc pe acești membri în casele lor, le permit copiilor lor să meargă la școlile lor, participă la întâlnirile lor pentru că au acest timbru de aprobat de la Vatican. Papa Francisc, spre lauda lui, a început să ia măsuri înainte de moartea sa în aprilie 2025. A emis un decret papal în 2022 în care, practic, a ordonat Opus Dei să-și pună ordine în casă. Dar nu a existat niciun efort de a vorbi cu foști membri, niciun efort de a vorbi cu jurnaliști precum mine care au investigat grupul. Ideea pe care încercam să i-o transmit lui Papa Leo este că, dacă încerci să rezolvi o problemă, primul pas este să înțelegi exact care este problema. De aceea i-am sugerat că următorul pas logic ar fi să deschidă o investigație independentă completă asupra tuturor acuzațiilor de abuz de către Opus Dei - fie ele spirituale, psihologice, emoționale sau fizice.

- Procurorii încep să investigheze și ei organizația.

- Cu siguranță, în Argentina, procurorii publici de acolo au efectuat o investigație de doi ani asupra acuzațiilor făcute de 43 sau 44 de femei. Și după investigație, acești procurori publici au concluzionat că există absolut motive pentru a acuza grupul de trafic de persoane și infracțiuni grave de muncă. Dar asta este doar vârful aisbergului. De când au apărut acuzațiile din Argentina, am avut mai multe femei care s-au prezentat în locuri precum Irlanda, Mexic, Franța, Spania. Opus Dei operează aproximativ 300 de școli [catolice private] în întreaga lume, inclusiv în Regatul Unit și Statele Unite. Nu departe de casa mea din sudul Londrei există două școli Opus Dei unde merg copii de vârsta copiilor mei. Următorul pas important este ca guvernele și serviciile sociale să examineze cu adevărat practicile de protecție la aceste școli și să înceapă să pună întrebări despre dacă acest grup, care este acuzat de abuzuri și crime foarte grave, este potrivit pentru a avea grijă de copii și tineri. Aș susține că nu este deloc așa.

- Unul dintre lucrurile pentru care militați este ca canonizarea lui Escrivá să fie anulată? Ar fi asta fatal pentru Opus Dei?

- Din păcate, oamenii sunt spălați pe creier să creadă anumite lucruri, așa că nu sunt sigur dacă eliminarea sfințeniei lui Escrivá ar duce la dispariția acestui grup. Dar ar contribui semnificativ la eliminarea acestui ștampilă de legitimitate și aprobată de Vatican. Dacă tot ce face Vaticanul este să facă câteva ajustări minore, dar îl lasă pe acest tip ca sfânt, asta va transmite mesaje foarte contradictorii. Avem scrierile fondatorului în alb și negru, unde aceste practici nu sunt doar descrise, ci și impuse și ordonate membrilor, motiv pentru care aceasta reprezintă o mare durere de cap pentru papă. Oamenii ar putea crede că este un grup religios obscur care nu are prea mult de-a face cu ei. Opus Dei spune că nu ia poziții politice în afara celor ale Bisericii Catolice. Dar îi descrii ca având o influență esențială în ceea ce privește compunerea curții supreme și avortul. Fondatorul Opus Dei a lămurit că își vedea adepții ca parte a unei miliții care urma să intre în luptă împotriva a ceea ce el numea „dușmanii lui Hristos". Așadar, încă de la început, acesta este un grup politic care folosește religia aproape ca pe un strat de vopsea sub care să se ascundă - controlând și manipulând membrii pentru a-i determina să facă lucruri care ar putea beneficia Opus Dei din punct de vedere politic sau financiar. În locuri precum Washington, Opus Dei a depus un efort concertat real pentru a se infiltra în coridoarele puterii și a avut un succes imens. Aș susține că astăzi, Opus Dei în cadrul mișcării republicane Maga este una dintre forțele de frunte. Există mai multe figuri de rang înalt în interiorul Casei Albe și în ecosistemul mai larg al Maga care sunt fie membri de plin drept ai Opus Dei, fie susținători fervenți. Oameni precum Kevin Roberts, președintele Heritage Foundation [și forța din spatele Proiectului 2025], sunt frecventatori ai centrului Opus Dei din centrul DC și primesc îndrumare spirituală de la ei. Aveți-l pe Leonard Leo, care a ajutat la orchestrarea preluării conservatoare a curții supreme și este membru al consiliului centrului Opus Dei din centrul Washingtonului. Lista continuă. Este un grup la care se poate participa doar pe bază de invitație și care vizează elita: politicieni, judecători, oameni de afaceri, jurnaliști, academicieni. Ce este ironic este că liderul Bisericii Catolice vorbește împotriva războiului și împotriva modului în care sunt tratați imigranții. Asta arată că această cooptare a identității creștine de către Opus Dei este o completă falsitate; totul este pentru oportunismul politic. Este vorba despre propriile viziuni profund autoritare și conservatoare ale acestor oameni despre cum ar trebui să fie condusă lumea.