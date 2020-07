"Parcă Diavolul m-a trimis acolo". Cine este și ce pensie are bătrânul care a intervenit la conferința Violetei Alexandru

Într-o intervenție telefonică, Tudor Bădeanu, pensionarul care a făcut scandal la conferința organizată duminică de PNL a explicat de ce a făcut acest gest.

„Stau chiar în zonă și am aflat că e conferința și m-am dus acolo și normal că m-am răzbunat. Să mărească pensiile cu 40% și să mărească și alocațiile copiilor. Am pensie 1.100 de lei. Am fost lăcătuș și sudor electric. La grupa a II-a. Și eu am rămas uimit ce am avut eu de am spus cuvinte urâte. Nu știu, parcă Diavolul m-a trimis. Aveți cuvântul meu că eu sunt un om foarte calm, foarte liniștit, dar nu știu ce am avut", a povestit Tudor Bădeanu la Antena 3.

Președintele PNL București Violeta Alexandru și președintele PNL Sector 6 Ciprian Ciucu au susținut duminică o conferință de presă în care au prezentat bilanțul guvernării Mutu - PSD. Însă un bărbat a întrerupt conferința țipând „Mărește-mi pensia!". Cei de la PNL l-au acuzat pe Gabriel Mutu, primarul sectorului 6, că l-a trimis pe respectivul pensionar să facă scandal la conferință.

Replica lui Mutu nu a întrâziat: „Câteva precizări cu privire la acuzațiile pe care ministrul Muncii, doamna Violeta Alexandru, împreună cu Ciprian Ciucu mi le-au adus astăzi, în conferința pe care au ținut-o în sectorul 6: Primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă doamna ministru, Violeta Alexandru, era să își ceară scuze cetățenilor din sector, pentru dezastrul lăsat de guvernarea liberală după mandatul 2012-2016; Vi-l mai aduceți aminte pe primarul PNL FANTOMĂ? Ar face bine să nu se mai filmeze în fața clădirilor proprietate privată, pe care le prezintă ca fiind în administrarea Primăriei Sector 6, pentru că nu sunt; Să își asume nenorocirile pe care cei din guvernarea PNL le fac oamenilor amărâți și să nu mai dea vina pe altcineva pentru neputința PNL-ului de a face ceva bun. Să majoreze pensiile, așa cum este prevăzut în lege", a scris Gabriel Mutu duminică pe Facebook. „Primarul PNL Fantomă" la care face referire Mutu este, potrivit lui Ciprian Ciucu, PNL-istul Rareș Mănescu, poreclit „Fantomas" de către locuitorii sectorului 6.