Partenera de afaceri a lui Catalin Hideg, care a vandut Guvernului masti de 56 de milioane de lei, arestata in dosarul deseurilor medicale

Adina Mara Mihai, administratoarea unei firme care gestioneaza deseuri medicale, a fost arestata preventiv miercuri de Judecatoria Cornetu in dosarul privind deseurile medicale, colectate de la mai multe unitati spitalicesti din Bucuresti si abandonate pe un camp din localitatea Dobroiesti (Ilfov).

Potrivit portalului instantelor, Adina Mara Mihai este cercetata pentru savarsirrea a doua infractiuni de neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de transport a deseurilor periculoase. In acelasi dosar a mai fost arestata inca o persoana, Alexandru Lapusneanu, pentru doua infractiuni de neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de transport a deseurilor periculoase.

Reamintim ca la data de 23 iunie, politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Ilfov impreuna cu politistii Directiei Arme Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.G.P.R au efectuat alte 6 perchezitii domiciliare la punctele de lucru ale unor persoane juridice, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari, pentru nerespectarea masurilor privind eliminarea deseurilor periculoase.

Potrivit politiei, in urma verificarilor, a fost identificata la punctul de lucru al unei societati comerciale o semiremorca, in care se aflau depozitate alte cantitati de deseuri medicale periculoase, ce trebuiau distruse in maxim 24 de ore.

Adina Mara Mihai este partenera de afaceri si fost director in Societatea Sanimed, una dintre firmele lui Catalin Hideg, omul de afaceri care controleaza afacerea prin care o firma de distributie de bauturi alcoolice si mancare, infiintata in 2019, va furniza statului roman 1,7 milioane de masti de protectie.

Iata despre ce achizitie este vorba - O firma dintr-un sat din Giurgiu, care se ocupa de comertul cu amanuntul, vinde masti de protectie Guvernului cu 56 de milioane de lei

Intr-o investigatie Buletin.de se arata ca cea mai castigata comuna din Romania in vremuri de pandemie este Calugareni. Mai multe achizitii publice facute in stare de urgenta au fost atribuite unor firme cu legaturi in aceasta comuna, firme care au in spate aceeasi mari beneficiari: Catalin Hideg si Mihai Adina Mara.

Firma care a adus reflectoarele pe Calugareni este Romwine & Cofee, infiintata anul trecut si castigatoare a unui contract cu statul roman de 56 de milioane de lei pentru masti de protectie. Conform Recorder, Romwine & Cofee este de fapt o firma pe care Catalin Hideg, patron Sanimed, si Mihai Adina, director Sanimed, au folosit-o pentru a face aceste achizitii. Patroana din acte este bucatareasa la Hanul Calugareni, nicidecum om de afaceri.