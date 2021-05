Pasapoartele COVID vor fi implementate in Romania cu ajutorul STS. Cum va functiona sistemul interconectat la nivelul UE

Certificatele digitale verzi sau "pasapoartele COVID" care vor facilita libera circulatie in Uniunea Europeana pe timpul pandemiei de COVID-19 vor fi implementate in Romania cu ajutorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Documentele vor contine un cod QR si se vor putea vizualiza si descarca dintr-un portal web securizat. Fiecare persoana care s-a vaccinat impotriva COVID-19, care a fost infectata sau care detine un rezultat negativ la testarea COVID-19 in ultimele 72 de ore va putea sa descarce gratuit certificatul verde digital. De asemenea, certificatele vor putea fi utilizate si in format tiparit, conform unui comunicat al STS. Potrivit propunerii CE, aceasta ar include informatii cu privire la vaccinarea impotriva Covid-19, la un rezultat negativ la testul Covid-19, precum si informatii privind orice infectie anterioara cu coronavirus. Mai multi vorbitori au subliniat necesitatea de a avea garantii solide in materie de protectie a datelor cu caracter personal si medical si au subliniat ca nu trebuie discriminate persoanele care nu au fost vaccinate, se mai precizeaza in comunicat.

"Solutia tehnica dezvoltata de institutia noastra va fi interconectata cu cele implementate de catre celelalte state membre ale UE pentru a permite eliminarea restrictiilor de testare sau carantina la trecerea frontierei", se arata intr-un comunicat al STS. In urma consultarilor cu expertii grupului tehnic de lucru constituit la nivel european, a fost avansata solutia tehnica care va include o aplicatie web pentru generarea certificatelor si o aplicatie pentru smartphone (Android) pentru verificarea certificatelor emise in tara sau emise de alte state. Codul QR din certificat va contine informatii de identificare (nume, prenume si data nasterii), precum si informatii medicale esentiale, semnate digital, pentru a se garanta autenticitatea datelor. Documentele vor respecta toate regulile de protectie a datelor personale si vor putea fi utilizate la trecerea frontierei, insotite de actul individual de identitate.

Certificatele digitale create de STS au fost deja verificate tarile UE. "Specialistii STS au realizat o propunere de arhitectura a sistemului informatic de emitere si verificare a certificatelor digitale verzi, urmand sa se desfasoare dezvoltarea propriu-zisa a aplicatiilor, testarea cu institutiile din tara noastra si cele europene, iar, la final, implementarea acestora. De asemenea, la nivel UE se intreprind demersuri pentru adoptarea Propunerii de Regulament a Parlamentului European si a Consiliului privind un cadru pentru emiterea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea si recuperarea pentru a facilita libera circulatie in timpul pandemiei de COVID-19", potrivit STS.