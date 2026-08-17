Pericol pe Autostrada Soarelui: Au fost găsite tot mai des pe șosea cuie sudate ca să producă pene de cauciuc șoferilor

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atrage atenția asupra unui pericol tot mai des întâlnit pe Autostrada Soarelui (A2), unde, în ultima perioadă, au fost descoperite în mod repetat cuie sudate între ele, abandonate direct pe carosabil.

Aceste obiecte improvizate reprezintă un risc major pentru participanții la trafic și pot provoca accidente grave. Potrivit reprezentanților companiei, cuiele confecționate artizanal pot duce la explozia anvelopelor, pene de cauciuc și chiar la imobilizarea autovehiculelor aflate în mers.

Echipele CNAIR intervin pentru îndepărtarea obiectelor periculoase

Reprezentanții companiei spun că echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța intervin. "Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță", anunță CNAIR.

„În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice.

Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic", anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța.

Și alte obiecte metalice ajung pe carosabil

Pe lângă aceste cuie sudate, drumarii identifică frecvent și alte obiecte metalice căzute din vehicule ale căror încărcături nu au fost asigurate corespunzător. Cele mai multe provin de la camioane care transportă fier vechi sau alte materiale metalice.

Recomandările autorităților pentru șoferi

CNAIR le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, pentru a putea evita eventualele obstacole apărute pe carosabil.

Totodată, autoritățile îi îndeamnă pe cei care observă astfel de obiecte pe Autostrada Soarelui sau au informații despre vehiculele din care acestea ar fi putut cădea să anunțe imediat Dispeceratul D.R.D.P. Constanța, la numărul 0745.349.334, Dispeceratul CNAIR, la 021.9360, sau să apeleze numărul unic de urgență 112.