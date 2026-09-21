Legitimația unui membru al Ordinului Suveran de Malta nu are, în mod obișnuit, aspectul unei „legitimații de cavaler" medieval. Este un document modern de identificare, emis de Ordin, cu elemente precum stema Ordinului (crucea albă cu opt colțuri), fotografia titularului și date de identificare.

Căutând în sursele oficiale ale Ordinului Suveran de Malta nu am găsit o fotografie oficială publică a legitimației de membru propriu-zise, iar site-ul oficial nu prezintă un model vizual complet al acesteia. Ce se confirma, insă, din sursele oficiale: Ordinul are membri împărțiți în trei clase, inclusiv Cavalerii de Justiție, Cavalerii în Obediență și membrii laici. Ordinul folosește oficial crucea albă cu opt colțuri ca unul dintre principalele sale simboluri.

În România există Asociația Română a Ordinului de Malta, iar admiterea membrilor este formală și are loc prin structurile Ordinului. Faptul că cineva deține o decorație „Pro Merito Melitensi" nu înseamnă automat că este membru al Ordinului.

Iata ce spune Inteligenta Artificială după o analiză a imaginii:

"Documentul din fotografia ta nu corespunde legitimației oficiale a Ordinului Suveran Militar de Malta. Câteva elemente sunt decisive:

Cardul scrie 'DIPLOMATIC ID' și 'Order of Malta', dar imediat dedesubt apare 'SOVEREIGN ORDER HOSPITALLIERS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM O.S.J.'. Ordinul oficial se numește 'Sovereign Military Hospitaller Order of St John of Jerusalem of Rhodes and of Malta' și este instituția care are relații diplomatice cu România.

Pe document apare 'SENATOR GEORGESCU CALIN', iar la poziție 'PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA'. Mai important, Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta a confirmat public că documentul nu a fost emis de Ordin și că persoana din fotografie nu este membru al Ordinului. Oficial se avertizează că de mai mult timp asupra unor organizații denumite 'mimic orders', care folosesc nume, simboluri sau titluri asemănătoare.

Există și o diferență importantă între legitimație și pașaport diplomatic: Ordinul autentic emite pașapoarte diplomatice, dar acestea sunt acordate unor categorii precise de persoane - de exemplu Marelui Maestru, membrilor Consiliului Suveran, șefilor și membrilor misiunilor diplomatice și anumitor persoane cu funcții oficiale. Ca atare, documentul nu este autentic."