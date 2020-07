Pericol pentru calatori. Anvelopele autobuzelor care circula pe linia de tramvai in Bucuresti, distruse! Problema a aparut dupa ce Firea si-a pus ideea in practica

La mai putin de 48 de ore dupa ce primarul general Gabriela Firea si-a pus in practica ideea ca autobuzele sa circule pe linia de tramvai a aparut o noua problema. S-a lipit mastic pe anvelopele autobuzelor Otokar cumparate in urma cu aproape doi ani de zile din Turcia. In afara de anvelopele autobuzelor, incidentul poate afecta si circulatia tramvaielor.

Problema a fost semnalata de un utilizator al Forumului Metrou Usor, care a postat si doua fotografii. "Cauciucurile autobuzelor au inceput sa acumuleze mastic de la etansarea sinei de tramvai. E posibil sa fie ceva de scurta durata, pana se dezlipeste complet masticul in surplus. Din ce am inteles, in alte tari autobuzul nu merge direct pe linia de tramvai, ci cu rotile de o parte si de alta a liniei. La noi nu prea e posibil asa ceva din cauza gardurilor si a peroanelor care nu au fost concepute pentru a circula in acest regim, decat direct pe linie", a scris utilizatorul forumului

Din fotografii se poate observa ca anvelopele noi ale autobuzelor Otokar ce circula pe liniile de tramvai sunt grav afectate. "Probleme apar mai mult la tramvaie, pentru ca rotile autobuzelor calca doar pe una din linii de pe fiecare sens si se modifica un pic echlibrul. Dar baietii nostri (vatmanii - n.red.) stiu cum sa procedeze si sa fie atenti", a declarat pentru Club Feroviar Vasile Petrariu, presedintele Sindicatului Transportatorilor Bucuresti din cadrul Societatii de Transport Bucuresti.

Acesta sustine ca de vina este calitatea proasta a masticului utilizat atunci cand a fost modernizata calea de rulare a tramvaielor de pe Soseaua Stefan cel Mare. "Aproape in fiecare an avem probleme cu masticul, mai ales in perioadele cu canicula. Nu stiu ce fel de mastic au folosit, de nu s-a intarit in aproape 20 de ani de zile. Problema a fost semnalata, iar in perioada imediat urmatoare probabil se va interveni, se va turna niste nisip. Insa in viitor va trebui rezolvata cauza problemei", a mai spus liderul sindical.