Petrecere de logodna oprita cu armata si mascati. Amenzi de 131.000 de lei pentru ce 60 de participanti

Peste 60 de persoane au fost amendate, sambata, dupa ce au participat o petrecere in Craiova, la fata locului intervenind politisti, jandarmi, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si militari. Unii dintre participantii la ceea ce presa locala spune ca era o petrecere de logodna au primit si cate 2 amenzi, pentru ca nu aveau declaratie pe propria raspundere, valoarea sanctiunilor ridicandu-se la 131.000 de lei.

Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Dolj a anuntat ca, sambata, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la o adresa din zona Balta Craiovita, are loc o petrecere la care participa un numar mare de persoane. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje din cadrul Politiei municipiului Craiova, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, jandarmi din cadrul Inspectoratlui de Jandarmi Judetean Dolj si de la Gruparea Mobila de Jandarmi Craiova, precum si militari.

"Astfel, fortele de ordine au procedat la legitimarea si sanctionarea persoanelor identificate la locatia respectiva, fiind totodata dispuse masuri de dispersare a acestora. In total, politistii au legitimat 62 de persoane, carora le-au fost aplicate 112 sanctiuni contraventionale, toate pentru incalcarea prevederilor ordonatelor militare", au precizat reprezentantii IPJ Dolj. Politistii spun ca mai multor persoane care nu locuiau in zona respectiva le-au fost aplicate cate doua amenzi, toate la ordonantele militare, pentru lipsa declaratiei, in plus fata de ceilalti care au primit o sanctiune. Valoarea totala a amenzilor este de 131.000 de lei.