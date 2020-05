"PlanDemic" - un film interzis inainte de a aparea pe toate retelele. Ziuanews va prezinta prima parte!

In avanpremiera unui documentar istoric care va aparea la vara, intitlulat "PlanDemic", si in care se analizeaza pe toate fatelele pandemia de coronavirus si ce se afla in spatele ei, fara a se dori a fi o noua "teorie a conspiratiei", ci o "dovada, bazata pe investigatii si declaratii reale", pe Youtube a aparut o "prima parte" a acestei sinteze.

In aceasta filmare, mai multi medici specialisti acuza statele lumii de un plan ocult - desi derulat la vedere - despre cum se doreste instaurarea unei noi ordini si despre cum aceasta pandemie va schimba vietile tuturor, nu numai din punct de vedere economic si al sanatatii, dar si din punct de vedere social. Izolarea populatiei si inducerea unor spaime existentiale sunt doar primii pasi spre acest plan diabolic.

Prin izolare, sistemul imunitar scade, prin distantare sociala, populatia planetei este, de fapt, privata de mecanismele biologice de aparare. Sunt puncte de vedere ale unor experti in domeniu. Si din nou, parte din aceste acuzatii pica pe cei care se afla la butoane, in spatele cortinei, cum se folosesc acestia de mass-media pentru a-si atinge scopurile.

Filmul a fost scos imediat de pe adresele de Youtube, dar gratie faptului ca mai multi utilizatori l-au descarcat si repostat, acesta inca se mai poate gasi la cateva adrese, pe cateva canale. Nici la linkul postat de Ziuanews nu putem sti cat va rezista, in caz ca va fi eliminat si de aici, il gasiti la adresa oficiala sau printr-o cautare alternativa.

Mai multe amanunte despre acest film la www.plandemicmovie.com

Prima parte din acest film - care cu siguranta va fi de o amploare fara precedent - se poate urmari mai jos.