Prețul energiei crește cu peste 30% după oprirea reactorului la Cernavodă. Deficitul bugetar din 2026 estimat la 5.9% din PIB de Fitch

Prima săptămână de funcționare a sistemului energetic cu un singur reactor la centrala de la Cernavodă, după ce pe 28 iulie unitatea 1 a fost oprită din cauza secetei, a dus la creșterea cu peste 30% a prețului mediu spot ieri pe bursa de energie, până la 177 EUR pe MWh. Dacă România mai pierde un reactor, în pofida eforturilor de a asigura răcirea unității 2, prețul va continua să crească. În mod paradoxal, nu prețul contează acum, ci fiecare megawatt de capacitate și menținerea în echilibru a sistemului în orele de vârf. Situația reflectă lipsa de investiții cu care s-a confruntat sectorul în ultimii 30 de ani, astfel încât, de la statutul de autoproclamat hub energetic, România depinde acum de Bulgaria și Ucraina pentru a-și acoperi consumul.

Deficitul bugetar din acest an este estimat la 5.9% din PIB, față de 6.2% cât s-a stabilit prin legea bugetului, anticipează agenția de rating Fitch în ultimul raport pentru România, deși în primul semestru deficitul a fost de doar 2% din PIB. Potrivit economiștilor, cheltuielile sunt mereu mai mari în a doua parte a anului, iar lipsa unui guvern funcțional reprezintă, paradoxal, un avantaj, întrucât nu pot fi angajate cheltuieli excesive. Potrivit calendarului de ajustare structurală, deficitul trebuie să ajungă în 2027 la 5.7% din PIB, însă presiunea rămâne pe majorarea cheltuielilor. Două elemente mai puțin discutate apasă asupra anului viitor: de la 31 august dispar fondurile PNRR, pe care s-au bazat venituri de 9 mld. EUR, echivalentul a 2.3% din PIB, iar de la 1 ianuarie guvernul va fi obligat să majoreze pensiile cu rata inflației.