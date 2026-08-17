Prețurile globale ale alimentelor ating cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate, pe fondul căldurii extreme și al conflictelor

Indicele ONU arată că vremea afectează producția de grâu, în timp ce conflictele din Ucraina și Iran influențează exporturile și cresc prețurile.

Prețurile globale ale alimentelor au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate, pe măsură ce valurile de căldură de vară și conflictul din Ucraina și Orientul Mijlociu duc la creșterea costurilor culturilor, relatează The Guardian.

Indicele prețurilor produselor alimentare elaborat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a crescut luna trecută la cel mai înalt nivel din ianuarie 2023, după o creștere bruscă a prețurilor la cereale, zahăr și ulei vegetal.

Valurile de căldură afectează culturile de grâu și zahăr

FAO a menționat valurile de căldură ca factor care afectează randamentele grâului în mai multe țări producătoare cheie, în timp ce prețurile zahărului au fost impulsionate de temerile legate de „vremea persistentă caldă și uscată asupra randamentelor culturilor din Uniunea Europeană" și de pagubele cauzate de fenomenul meteorologic El Niño, care se dezvoltă rapid.

Indicele, care urmărește modificările lunare ale unui coș de produse alimentare comercializate la nivel internațional, a crescut la 131,1 puncte în iulie, față de 130,3 în iunie.

Acesta a arătat că prețurile cerealelor au crescut cu 3,4% față de luna precedentă în iulie, inclusiv o creștere de 5,8% a costurilor globale ale grâului.

Războaiele din Ucraina și Iran pun presiune pe piețele alimentare

Perturbările continue ale fluxurilor de export din Marea Neagră și deteriorarea infrastructurii de export, după intensificarea atacurilor dintre Rusia și Ucraina, au împins creșterea prețurilor.

Prețurile zahărului au crescut cu 5,6% în iulie, FAO atribuind temerilor legate de vremea nefavorabilă și noilor reguli din Brazilia care cresc cantitatea de etanol care poate fi adăugată în benzină, ceea ce a dus la o creștere a cererii din partea fermentatoarelor.

Prețurile uleiului vegetal au crescut cu 2%, raportul atribuind cererii solide din sectorul biodieselului din Indonezia și prețurilor mai mari ale țițeiului.

Războiul din Iran a dus, de asemenea, la creșterea prețurilor alimentelor în ultimele luni, deoarece aproximativ o treime din producția de îngrășăminte trece prin strâmtoarea Ormuz.

Scăderea prețurilor la carne nu compensează creșterea generală

Prețurile cărnii au scăzut cu 2,8% în iulie - prima scădere lunară din acest an - prețurile cărnii de pasăre, porc și vită fiind în scădere. Cu toate acestea, temperaturile ridicate de vară au limitat ratele de creștere ale porcilor, oferind o oarecare susținere a prețurilor, a declarat FAO.

Creșterea prețurilor la produsele alimentare tinde să se traducă în prețuri mai mari pe rafturi în lunile următoare, deoarece furnizorii își transferă costurile asupra consumatorilor.

Situația este deosebit de gravă pentru persoanele aflate în insecuritate alimentară acută; Programul Alimentar Mondial al ONU a avertizat săptămâna aceasta că 50 de milioane de oameni vor fi probabil aruncați în foamete acută înainte de sfârșitul anului viitor din cauza fenomenului meteorologic El Niño.