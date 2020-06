Primarul care a fost blocat pe Facebook din cauza „puicuțelor": Cred că s-a speriat lumea!

Primarul unei comune din județul Alba al cărui cont de Facebook a fost suspendat din cauza unui anunț despre „puicuțe" susține că voia să le cumpere pentru tatăl lui, dar și faptul că „o să le spun de aici încolo următorul anunț: o să cumpăr găini tinere".

Primarul comunei Șpring Daniel Rusu a avut contul de Facebook blocat pentru 24 de ore după ce a postat un anunțat referitor la cumpărarea unor „puicuțe". Ulterior, contul i-a fost deblocat iar oficialul anunță că va folosi altă formulare pentru a cumpăra păsări de curte.

„Am postat următorul anunț: pentru tatăl meu care și-a făcut un ocol de găini cumpăr între 8 și 10 găini, puicuțe pardon. Am zis: cumpăr între 8 și 10 puicuțe tinere, de o lună și la ce preț mi le puteți oferi. Am crezut că mi s-a blocat mie telefonul. A doua zi dimineața am fost înștiințat că 24 de ore am avut contul blocat pentru că nu respect nu știu ce standarde, siguranța națională. Trăim în acest secol și totuși nu ne lasă nimeni să ne apărăm în vreun fel, să facem o plângere cuiva în vreun fel", punctează primarul.

De asemenea, acesta anunță și faptul că nu a reușit să cumpere pui pentru tatăl lui, însă că de acum înainte va schimba formularea anunțului. „Nu, nu, sincer chiar nu, chiar mă miră. Cred că s-a speriat lumea. Am avut câteva solicitări prin care mi-a spus cât costă, dacă mă duc după ele să le văd, dar nu am avut timp. O să le spun de aici încolo următorul anunț: o să cumpăr găini tinere", declară Daniel Rusu pentru sursa citată.