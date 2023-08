Primele efecte ale monopolului BRICS pe petrol: Prețul combustibilului a crescut cu 70% în România

Chiar si inaintea reuniunii de la finalul lunii august cand liderii BRICS s-au intalnit in Africa de Sud, noua uniune de state a avut un acord prin care vanzarile de petrol sa se faca proiritar intre tarile membre, iar pentru restul sa se scumpeasca. Cum Emiratele Arabe si Arabia Saudita adera la BRICS, mare parte din petrolul acestor zone arabe nu mai vins spre Europa si SUA. In consecinta asistam la explozia preturilor la carburanti in Occident.

Evoluția prețului la carburant în România, în perioada 2022-2023, pe fondul razboiului din Ucraina si noile limitari ale BRICS: Prețul combustibilului a crescut cu 70% în România.

Prețurile carburantului (diesel) a suferit modificări în această perioadă, cel mai mic preț fiind în luna mai 2023, 6.49 ron/litru, iar cel mai mare preț în luna iunie 2022, 9.24 ron/litru.

Raportat la aceleași luni, costurile pentru țiței și cursurile valutare euro și dolar au fost următoarele:

Iunie 2022

- Curs euro : 4.9471 ron

- Curs dolar : 6905 ron

- Cost țiței : 116.8

Mai 2023

- Curs euro : 4.9580 ron

- Curs dolar : 4.6276 ron

- Cost țiței : 74.12.

Ca urmare a centralizării prețurilor carburantului (diesel) raportat la lunile iunie 2022 și mai 2023, costul țițeiului și schimbul valutar al euro și dolar au reieșit următoarele :

- creștere cu 70 % a prețului carburantului

- scădere cu 0.22 % la cursul euro

- scădere cu 1.3 % la cursul dolarului

- creștere cu 57 % la costul țițeiului.

Prețul mediu al carburantului (diesel) a fost de 8.45 ron/litru în anul 2022 și de 7.16 ron în primele 6 luni ale anului 2023. Cursul valutar euro mediu a fost de 4.9315 ron pentru anul 2022, iar pentru primele 6 luni ale anului 2023 a fost de 4.9335 ron. Cursul valutar dolar mediu a fost de 4.6885 ron pentru anul 2022, iar pentru primele 6 luni ale anului 2023 a fost de 4.5637 ron. Cost țiței mediu a fost de 95.81 dolar pentru anul 2022, iar pentru primele 6 luni ale anului 2023 a fost de 77.31 dolari.