Prognoza meteo pe doua saptamani. Vremea se incalzeste pana de Paste

Vremea se incalzeste in urmatoarele doua saptamani, potrivit prognozei meteo pentru perioada 6 - 19 aprilie, cand este sarbatorit Pastele ortodox.

Banat

In prima saptamana de prognoza vremea se incalzeste - de la o medie a maximelor de 16 grade se va ajunge la 24 de grade in 11 si 12 aprilie. La fel si pentru valorile minime, care vor ajunge de la 0 grade la 6-7 grade. In a doua saptamana, sunt estimate valori maxime in medie de 16-19 grade si minime de 6-8 grade.

Crisana

Vremea se va incalzi treptat in prima saptamana de prognoza: media valorilor maxime va ajunge la 22-24 de grade. Tendinta va fi asemanatoare si pentru temperaturile minime: de la 0-2 grade se va ajunge la 6-7 grade.

Dupa 13 aprilie, media valorilor maxime va fi de 16-18 grade si de aproximativ 6

grade pentru cele minime.

Transilvania

In primele zile ale intervalului, vremea va fi rece mai ales in timpul noptilor si diminetilor, cu o medie a temperaturilor minime de -5...-2 grade si maxime in crestere usoara spre 15-16 grade.

Ulterior, vremea se va incalzi, iar pana pe 13 aprilie se va inregistra o medie regionala a maximelor de 19-20 de grade si minime pozitive.

Maramures

Vremea va fi rece in primele zile ale intervalului, mai ales in timpul noptilor si diminetilor, cu o medie a temperaturilor minime in jur de -2 grade si maxime in crestere usoara spre 16-17 grade.

Ulterior, vremea va deveni calda pentru aceasta perioada, iar pana in 13 aprilie se vor

inregistra maxime in jur de 20 de grade si minime ce vor ajunge la o medie de 6

grade.

Moldova

In primele 3 zile ale celor doua saptamani, vremea va fi rece in timpul noptilor si

diminetilor, media temperaturilor minime va fi de 0 grade, iar maximele vor ajunge si la 16 grade.

Ulterior, vremea va deveni usor mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada: pe 12 si 13 aprilie, maximele vor fi, in medie, in jurul a 21 de grade si minimele vor ajunge la o medie de 6-7 grade.

Dobrogea

In aceasta regiune se incalzeste treptat pana pe 10 aprilie, cand maximele ajung la 16-17 grade, iar minimele la 7-8 grade. Cu mici variatii de la o zi la alta, acest regim termic se va mentine si in intervalul 11-14 aprilie.

Dupa aceasta data, se estimeaza trecerea spre valori termice usor sub cele normale pentru aceasta regiune, cu o medie a maximelor in jurul a 15 grade si a minimelor de 5-6 grade.

Muntenia

In primele 3 zile ale intervalului, noptile si diminetile vor fi reci cu o medie a temperaturilor minime de 1-2 grade si maxime in crestere usoara spre o medie de 17 grade. Ulterior, pana pe 13 aprilie, vremea va deveni treptat mai calda, iar maximele vor ajunge la 22 de grade, iar minimele la o medie de 7-8 grade.

Dupa aceasta data, media temperaturilor maxime ajunge la 18 grade, iar cea a minimelor la 6-7 grade.

Oltenia

In primele 3 zile ale intervalului vremea va fi rece in timpul noptilor si diminetilor: media temperaturilor minime va fi de 1-2 grade si maxime de 16 grade. Ulterior, pana pe 13 aprilie, vremea va deveni treptat mai calda si se vor inregistra valori termice

maxime in jurul a 21 de grade, iar minimele vor ajunge la o medie de 7-8 grade.

Dupa aceasta data, media temperaturilor maxime revine la normalul perioadei: 17 grade, iar cea a minimelor la 5-6 grade.

La munte

Vremea se va incalzi treptat pana pe 10 aprilie, cand media valorilor maxime va ajunge la 10-11 grade, iar media temperaturilor minime va atinge 1-2 grade.

Cu mici variatii de la o zi la alta, acest regim termic se va mentine si in intervalul 11-13 aprilie.

Dupa aceasta data, se raceste, iar temperaturile maxime ajung la 6 grade, iar cele minime la -1 - 0 grade.