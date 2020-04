Programul Operational de Sanatate, promis de Guvern la finalul anului trecut, va fi gata la anul

Programul Operational de Sanatate (POS) ar putea deveni functional incepand cu primul trimestru al anului viitor si astfel vor putea fi accesate 4,5 miliarde de euro pe care Romania le-a propus sa fie alocate pentru finantarea serviciului public de sanatate, a declarat, duminica, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.

"Incepand cu primul trimestru al anului viitor cred ar putea sa fie functional Programul Operational de Sanatate si putem accesa cele 4,5 miliarde de euro pe care Romania le-a propus sa fie alocate pentru finantarea serviciului public de sanatate din tara noastra. (...) Accesarea banilor depinde de beneficiarii nostri, de catre unitatile sanitare din Romania. Ne pregatim impreuna cu unitatile sanitare sa accesam cat mai bine si mai eficient in folosul pacientilor si in folosul populatiei beneficiare de servicii de sanatate", a spus Bolos, la Digi 24.

El a precizat ca in prezent se lucreaza la cateva proiecte mari de sanatate, care vor putea fi finantate din POS, o prima prioritate fiind cea legata de vaccinul si reactivarea Institutului National Cantacuzino, dar mai sunt si alte directii de actiune care vizeaza infrastructura in domeniu.

"Incercam sa asiguram fondurile necesare astfel incat vaccinul tetravalent sa fie folosit in interesul pacientilor nostri. Aceasta va fi o prima directie de actiune a cercetarii in domeniul medical (...) Mai avem si alte directii de actiune in Programul Operational de Sanatate care tin de educatia cadrelor medicale si utilizarea echipamentelor de catre cadrele medicale, iar o componenta importanta este cea legata de infrastructura.

Pe langa cea de spitale regionale avem in vedere si interventiile care privesc infrastructura spitalelor judetene si mai ales a echipamentelor din blocurile operatorii din zonele de imagistica sau cele care sunt din sectiile de terapie intensiva inclusiv cele care privesc unitatile de primiri urgente.

Toate sunt inglobate in Programul Operational de Sanatate pe care o sa il prezentam in perioada urmatoare in spatiul public, sa fie pe intelesul tuturor, care sunt beneficiile pe care Romania incearca sa le obtina din aceasta alocare, una dintre cele mai mari poate chiar cea mai mare pe care Romania cauta sa o obtina intr-un domeniu atat de important al sanatatii publice si prin care incercam sa crestem standardele de calitate", a explicat ministrul Fondurilor Europene.

Intrebat daca se vor aloca bani din POS si pentru cele trei spitale regionale de la Cluj, Iasi si Craiova, Bolos a raspuns afirmativ, precizand ca va fi alocata o suma de 1,166 miliarde de euro.

In ceea ce priveste orizontul de timp in care se va incepe constructia acestor trei spitale regionale, ministrul Fondurilor Europene a subliniat ca prima etapa este aceea de a negocia cu Comisia Europeana pana la finele anului 2020, astfel incat POS sa fie operational din primul trimestrul al anului 2021.

"Spitalele regionale isi vor putea urma cursul in aceasta perioada de derulare a procedurilor de achizitie publica, astfel incat dupa incheierea contractelor de finantare sa putem continua cu proiectele tehnice de executie si alocarile de bani pentru executia de lucrari. Executia depinde de procedurile de achizitie publica pe care le vom derula, dar pot sa confirm ca ara putea sa inceapa cu anul 2021 cel putin contractele de executie lucrari si de incheierea proiectelor tehnice de executie", a adaugat oficialul MFE.

Ministerul Sanatatii, condus pe atunci Victor Costache, anunta, in luna decembrie a anului trecut, ca, impreuna cu Ministerul Fondurilor Europene, va lansa Programul Operational dedicat pentru Sanatate, in valoare de aproximativ 2 miliarde de euro cu criterii clare si mult mai usor de accesat pentru unitatile sanitare. Ei anuntau atunci ca lucreaza cu expertii Bancii Mondiale si partenerii europeni pentru deschiderea unor linii de finantare care vizeaza modernizarea infrastructurii.