Puncte importante din OUG referitoare la împușcarea urșilor. Cine ia decizia finală dacă un urs va fi omorât

Un sofer in cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Vaslui - Substatia Barlad, Catalin Ioan Romanic, a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in forma continuata.

O noua categorie de varsta a devenit vulenrabila in fata COVID-19, in ultima perioada. Un studiu publicat in revista Nature arata ca un tanar din sase are sanse mai mari sa infecteze alti tineri.