Rapperul american DMX a murit la vârsta de 50 de ani după un infarct

Rapperul și actorul american DMX a murit la vârsta de 50 de ani, la cinci zile după ce a suferit un infarct. Cântărețul se afla la terapie intensivă și a murit alături de familia sa. Numele real al lui DMX era Earl Simmons.

Într-o declarație, familia sa spune că a fost „un războinic care a luptat până la capăt". „Muzica lui Earl a inspirat nenumărați fani din întreaga lume, iar moștenirea sa va trăi pentru totdeauna." DMX a colaborat cu artiști precum JAY-Z, Ja Rule și LL Cool J. De asemenea, el a apărut în filme precum Cradle 2 the Grave, Romeo Must Die și Exit Wounds. A executat pedepse cu închisoarea pentru diverse acuzzații, printre care cruzime împotriva animalelor, conducere periculoasă, posesie de droguri și deținere de arme. Potrivit familiei, DMX a murit vineri la White Plains Hospital din White Plains, New York.