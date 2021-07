Registrul pradatorilor sexuali a fost lansat si in Romania. Cum va contribui acesta la prevenirea abuzurilor si violurilor

A fost lansat Registrul national automatizat al persoanelor care au comis infractiuni sexuale si care permite identificarea rapida a acestora printr-un sistem corelat la nivel international.

Politia Romana a operationalizat Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. Registrul se organizeaza si se tine de unitatile Politiei Romane, prin structuri specializate in acest domeniu.

Registrul se constituie ca o evidenta distincta de cea a cazierului judiciar, in cadrul Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, constituit potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modelele formularelor-tip folosite in activitatile prevazute de lege au fost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 127/13.02.2020, pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite in activitatea privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

Registrul reprezinta un mijloc de cunoastere, supraveghere si identificare operativa a persoanelor care au comis infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale.

In Registru se tine evidenta urmatoarelor persoane:

* persoanelor fizice condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor fata de care au fost dispuse masuri procesual-penale in legatura cu infractiunile anterior enumerate, de catre organele romane competente;

* persoanelor de cetatenie romana, despre care s-au primit comunicari de luare in evidenta din partea autoritatilor centrale din celelalte state membre si a autoritatilor competente din statele terte, cu privire la savarsirea unei infractiuni de acest fel;

* persoanelor nascute in strainatate, despre care s-au primit comunicari din partea autoritatilor competente ale altor state, cu privire la savarsirea unei infractiuni dintre cele enumerate si cu privire la care sunt date ca se deplaseaza sau ca se pot deplasa pe teritoriul Romaniei.

Nu se inscriu in Registru persoanele fizice care, la data comiterii faptelor, erau minore, cu exceptia cazurilor in care instanta de judecata a dispus aceasta in mod expres, in cadrul unui proces penal.

Certificatul de integritate comportamentala este documentul eliberat persoanelor fizice, care atesta lipsa inscrierilor in Registru sau, dupa caz, datele inscrise in Registru cu privire la acestea.

Persoanele fizice interesate pot obtine propriul certificat de integritate comportamentala in aceleasi conditii in care se poate obtine certificatul de cazier judiciar, respectiv in baza unei cereri-tip, cu datele cu caracter personal completate si motivata, depusa personal la orice unitate sau subunitate de politie in care functioneaza ghiseu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Solicitantii vor putea depune cererea-tip completata in prealabil sau vor putea opta pentru tiparirea acesteia din sistemul informatic, de catre personalul de la ghiseu, caz in care le va reveni doar obligatia semnarii documentului.

Certificatul de integritate comportamentala se poate solicita si de catre avocatul persoanei fizice, in baza imputernicirii avocatiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 sau de catre un alt imputernicit, pe baza unei procuri autentificate de catre un notar public.

Certificatul de integritate comportamentala se elibereaza in termen de cel mult 3 zile de la data solicitarii si este valabil 6 luni de la data eliberarii.

Certificatul de integritate comportamentala nu substituie certificatul de cazier judiciar, cele doua documente avand continut diferit. In certificatul de cazier judiciar se inscriu hotararile judecatoresti ramase definitive care produc efecte juridice, in timp ce in certificatul de integritate comportamentala se inscriu datele disponibile cu privire la savarsirea infractiunilor indicate de lege.

Copia de pe Registru este documentul eliberat autoritatilor romane competente, care atesta lipsa inscrierilor in Registru sau, dupa caz, datele inscrise in Registru cu privire la persoanele verificate.

Organele de urmarire penala sau instantele de judecata, precum si institutiile din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si justitie pot obtine copie de pe Registru in aceleasi conditii in care pot obtine copie de pe cazierul judiciar, respectiv in baza unei cereri care contine datele cu caracter personal ale persoanei verificate si care se adreseaza unitatii de politie in a carei raza administrativ-teritoriala s-a nascut persoana fizica sau Inspectoratului General al Politiei Romane, in cazul persoanelor nascute in strainatate.

Institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice, centrale si locale, institutiile din sistemul de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane pot obtine copie de pe Registru in aceleasi conditii in care pot obtine extrasul de pe cazierul judiciar, respectiv in baza consimtamantului persoanei interesate si a unei cereri care contine datele cu caracter personal si care se adreseaza unitatii de politie in a carei raza administrativ-teritoriala s-a nascut persoana fizica sau Inspectoratului General al Politiei Romane, in cazul persoanelor nascute in strainatate.

Institutiile stabilesc in functie de legislatia proprie si de nevoia de a cunoaste, la ce interval de timp este necesara solicitarea certificatului de integritate comportamentala si a certificatului de cazier judiciar.

Atat in certificatul de integritate comportamentala, cat si in copia de pe Registru se inscriu toate datele existente in Registru cu privire la persoana in cauza.

Subliniem faptul ca, atat cererea pentru obtinerea certificatului de integritate comportamentala, cat si cea pentru obtinerea copiei de pe Registru trebuie sa respecte formatul stabilit prin Hotararea nr. 127/2020, pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite in activitatea privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

In aplicarea prevederilor Legii nr. 118/2019, incepand cu data de 25.07.2019 si pana la operationalizarea Registrului, la solicitarea persoanelor fizice interesate sau a institutiilor abilitate, structurile de cazier judiciar au eliberat adeverinte din care sa rezulte daca persoana verificata a savarsit vreuna dintre infractiunile care fac obiectul Registrului.

Procedura de rectificare a datelor inscrise in Registru este similara celei prevazute la art. 32 si 33 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care vizeaza rectificarea datelor inscrise in evidentele cazierului judiciar.

Odata cu operationalizarea Registrului, toate persoanele aflate in evidentele cazierului judiciar privind savarsirea infractiunilor anterior enumerate si care indeplinesc conditiile prevazute in Legea nr. 118/2019 au fost inscrise si in Registru.

In scopul prevazut de Legea nr. 118/2019, persoana inscrisa in Registru este supusa fotografierii, inregistrarii dactiloscopice, precum si prelevarii probelor biologice, in vederea introducerii profilelor genetice in Sistemul National de Date Genetice Judiciare, fara consimtamantul acesteia.

Prevederile se aplica si persoanelor de cetatenie romana, despre care s-au primit comunicari de luare in evidenta din partea autoritatilor din statele membre ale Uniunii Europene sau terte, precum si persoanelor nascute in strainatate, despre care s-au primit comunicari din partea autoritatilor competente, cu privire la savarsirea unei infractiuni din cele enumerate si cu privire la care sunt date ca se deplaseaza sau ca se pot deplasa pe teritoriul Romaniei.

Fotografierea, prelevarea datelor dactiloscopice, precum si prelevarea probelor biologice se realizeaza de catre personalul Politiei Romane instruit in acest sens, utilizand procedeele specifice de lucru si infrastructura existente la nivelul acestei institutii.

In vederea efectuarii operatiunilor anterior descrise, persoana in cauza este instiintata cu privire la obligativitatea de a se prezenta, in termen de 5 zile lucratoare de la instiintare, la sediul organului de politie competent, pe raza caruia isi are domiciliul sau resedinta. Persoanele nascute sau condamnate in strainatate au obligatia de a se prezenta la cel mai apropiat organ de politie competent.

Daca persoana inscrisa in Registru nu se prezinta la sediul organului de politie sau daca refuza sa se supuna fotografierii, inregistrarii dactiloscopice sau prelevarii probelor biologice, va fi constransa la aceasta.

Persoanele inscrise in Registru au obligatia de a se prezenta periodic la organele de politie, pe raza carora domiciliaza sau isi au resedinta, dar nu mai tarziu de o data la 3 luni, pentru a comunica acestora informatii relevante referitoare la profesia, meseria sau activitatea pe care o desfasoara, mijloacele de existenta, persoanele minore, in varsta, cu dizabilitati sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au intrat in contact in mod direct si sistematic, unitatile de invatamant scolar sau prescolar, taberele de copii, spitalele de copii sau orice loc frecventat in mod preponderent de copii, in care au avut acces in aceasta perioada, adresa unde locuiesc si modalitatea de comunicare cu organele de politie.

Persoanele inscrise in Registru au obligatia:

* de a anunta, in prealabil, organul de politie pe raza caruia locuiesc, in cazul intentiei efectuarii oricaror deplasari din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinatie, scopul deplasarii, perioada de deplasare si mijlocul de transport folosit;

* de a se prezenta la organul de politie pe raza caruia isi stabilesc locuinta, pentru a comunica despre aceasta si a fi luate in evidenta, in termen de cel mult 3 zile.

Nerespectarea obligatiilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Potrivit prevederilor Legii nr. 118/2019, ministerelor de resort si organelor administratiei publice centrale si locale le-a revenit obligatia ca, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii, sa evalueze cadrul legal din domeniul de competenta si, dupa caz, sa demareze procedurile necesare de natura legislativa si/sau administrativa, pentru a se asigura ca unei persoane inscrise in Registru i se interzice, temporar sau permanent, sa desfasoare activitati profesionale, activitati de voluntariat sau orice alt tip de activitati care presupun:

* contactul direct cu copiii;

* contactul direct cu persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile;

* examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane.