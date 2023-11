Revine psihoza de masa cu gaura din stratul de ozon. Pe langa carbon si flatulenta vacilor, acum aruncam si frigiderele si aerul conditionat sau deodorantele

Recuperarea găurii din stratul de ozon nu progresează așa cum s-a crezut anterior. Cercetătorii de la Universitatea Otago din Noua Zeelandă au analizat variațiile zilnice și lunare ale găurii de ozon între 2004 și 2022, concluzionând că aceasta a înregistrat dimensiuni neobișnuit de extinse în ultimii patru ani.

În plus, gaura conține acum mai puțin gaz de ozon în centrul său, comparativ cu acum 19 ani. Acest lucru indică faptul că gaura nu este doar mai mare, ci și mai adâncă în cea mai mare parte a sezonului de primăvară. Cu toate acestea, unii oameni de știință din domeniu sunt sceptici cu privire la aceste constatări și cred în continuare că recuperarea găurii de ozon este promițătoare. Dimensiunea găurii de ozon variază în funcție de anotimp și de la an la an, ceea ce face dificilă măsurarea exactă a acesteia.

Stratul de ozon este o regiune din stratosfera Pământului care absoarbe razele ultraviolete dăunătoare de la Soare. În anii 1970 și 1980, oamenii de știință au descoperit o gaură în stratul de ozon de deasupra Antarcticii, cauzată de substanțe chimice fabricate de om, cunoscute sub numele de clorofluorocarburi (CFC) - continute in substantele refrigerante si in spray-urile deodorantelor. Dimensiunea găurii fluctuează din august până în octombrie, crescând până la jumătatea lunii octombrie, când temperaturile cresc și vortexul polar slăbește.