Revolutia AI: Procesorul analogic va fi implementat în peste 30 de miliarde de dispozitive până în 2040. Ce înseamnă asta? VIDEO

Procesoarele digitale asa cum le stim acum au limite tehnologice din ce in ce mai mari chiar daca puterea de calcul ce se doreste este din ce in ce mai mare, cu o crestere exponentiala de la an la an.

Solutia este data de procesoarele analogice care spre deosebire de cele digitale nu mai "gandesc" in 0 si 1, ci in unde de frecventa. Este considerata o etapa absolut necesara pentru dezvoltarea Inteligentei Arificiale si pentru aparitia unei AGI care sa gandeasca pe algoritmi umani. Procesoarele analogice sunt considerate deja precursoarele procesoarelor cuantice, cela care vor produce singularitatea, momentul in care masina nu se va mai putea deosebi de om in procesul de gandire. Aceste procesoare, spun cei care le-au inventat, vor putea sa fie folosite in retele de date neuronale (circuite electronice care mimeaza circuitele cerebrale).

Acest model de calcul ar folosi 1/1000 din energia pe care o consumă computerele actuale. Ce s-ar întâmpla dacă următoarea mare tehnologie ar fi de fapt o tehnologie destul de veche? Primele computere construite vreodată au fost analogice, iar o revenire la procesarea analogică ne-ar putea permite să reconstruim în întregime informatica. Calculul analogic ar putea oferi aceeași programabilitate, putere și eficiență ca și standardul digital, la o energie de 1000 de ori mai mică decât cea digitală.