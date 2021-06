Roşii "coapte" cu ajutorul unor substanţe neomologate în pieţele din România. Diferenţele sunt greu de sesizat!

Primarul din Stefanestii de Jos, Robert Stefan, retinut joi seara, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru act sexual cu minor, viol, santaj si influentarea declaratiilor si in care este acuzat ca ar fi intretinut relatii sexuale cu o fata de doar 12 ani, pe care apoi ar fi amenintat-o pentru a pastra tacerea, a fost pus in libertate.