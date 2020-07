Romania a importat carne in valoare de circa 257 de milioane de euro numai in primul trimestru din acest an

Romania a importat 118.525 de tone de carne si organe comestibile in primul trimestru din acest an, in crestere cu 7,4%, fata de perioada similara din 2019, iar valoarea acestor importuri s-a majorat cu 43%, pana la 257,35 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare.

Pe de alta parte, exporturile de carne si organe comestibile in perioada ianuarie - martie 2020 au fost de 4,2 ori mai mici decat importurile, respectiv de numai 27.691 tone. Valoarea exporturilor de astfel de produse a fost de 53,69 milioane de euro, usor in scadere fata de perioada similara din 2019, cand s-a cifrat la 54,14 milioane de euro. In primul trimestru al anului trecut, exporturile de carne si organe comestibile au totalizat 29.386 de tone.

In acest context, deficitul in comertul international (intra si extracomunitar) cu carne si organe comestibile a depasit 203,65 milioane de euro in primul trimestru al acestui an, fata de 125,37 milioane de euro in acelasi interval de timp din 2019. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), deficitul Romaniei in comertul international cu produse agroalimentare a scazut cu aproape 9% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2019, pana la 440,9 milioane de euro.

In primele trei luni din 2019, deficitul inregistrat in comertul cu produsele agroalimentare a fost de 482,83 milioane de euro. Pe relatia cu Uniunea Europeana, Romania a consemnat un deficit de 953,28 milioane de euro in primul trimestru din acest an, insa in comertul cu tarile extracomunitare a inregistrat un excedent de 512,37 milioane de euro.

In 2019, perioada analizata, deficitul pe schimburile intra-comunitare a fost de 777,4 milioane de euro, in timp ce pe tarile terte excedentul a totalizat 294,56 milioane de euro.

Romania a exportat, in perioada ianuarie-martie din anul acesta, 5,14 milioane de tone de produse agroalimentare, in valoare de 1,99 miliarde de euro, in crestere fata de perioada similara din 2019, atat din punct de vedere cantitativ, cat si valoric, cand exporturile in tarile intra si extracomunitare au totalizat 3,83 milioane tone, iar incasarile au depasit de 1,61 miliarde de euro.

Pe de alta parte, importurile de produse agroalimentare s-au cifrat la 2,62 milioane de tone in primele trei luni ale anului 2020, o cantitate pentru care s-au cheltuit mai mult de 2,43 miliarde de euro, in timp ce in perioada similara din 2019 au fost importate 2,26 milioane de tone de alimente, valorand 2,09 miliarde de euro.