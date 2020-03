Romania a trecut la ora de vara

Romania a trecut, in noaptea de sambata spre duminica, la ora de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00, astfel ca 29 martie va fi cea mai scurta zi din acest an. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, a transmis CFR Calatori.

In noaptea de sambata spre duminica, ceasurile s-au dat inainte cu o ora, astfel ca ziua de duminica, 29 martie, va fi cea mai scurta din acest an. Pentru 2020, ora de vara va fi in vigoare pana in 25 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna.

CFR Calatori a anuntat ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, iar circulatia se va desfasura conform orarului prevazut in mersul trenurilor.

Trenurile au circulat dupa ora de iarna pana in noaptea de 28/29 martie, la ora 3:00, care a devenit ora 4.00. Dupa ora 4.00, trenurile pleaca la orele din mersul de tren in vigoare, respectand ora oficiala de vara.

Trenurile operate de CFR Calatori aflate in circulatie dupa ora 3:00, care a devenit ora 4:00, isi continua mersul pana la statia de destinatie, iar in cazul in care orele de plecare ale acestor trenuri s-au suprapus cu orele normale de plecare in intervalul orar 4.00 - 5.00, trenurile au plecat in ordinea rangului.

In 2019, Parlamentul European a votat in favoarea renuntarii la sistemul orei de vara si de iarna, in care ceasurile sunt ajustate cu o ora in fiecare primavara si toamna, masura urmand sa fie aplicata din 2021.

Statele care vor decide sa pastreze ora de vara vor face ultima ajustare a ceasurilor in ultima duminica din martie 2021, iar cele care prefera ora standard (de iarna) vor face modificarea finala in ultima duminica din octombrie 2021.

In Romania, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932, intre 22 mai si 2 octombrie. Pana in 1939, ora de vara a functionat in fiecare an, intre prima duminica din aprilie, ora 00.00, si prima duminica din octombrie, ora 01.00. Din 1941, ora de vara nu s-a mai folosit, fiind reintrodusa in Romania abia in 1979. Pana in 1996, ora de vara se introducea de la sfarsitul lunii martie pana la sfarsitul lui septembrie. Din 1997 s-a trecut la ora de vara din ultima duminica a lunii martie pana in ultima duminica din octombrie, potrivit Observatorului Astronomic.

Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, incepand din 1916 (intre 30 aprilie si 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vara tot in 1916 (intre 21 mai si 16 octombrie). Alte tari care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Denemarca, Franta, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia si Tasmania. Pe 19 martie 1918 a fost introdusa si in Statele Unite ale Americii, dar a fost folosita doar pana in 1919.