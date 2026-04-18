Routerul din casă, folosit pentru spionaj. SRI și FBI au oprit o rețea globală controlată de GRU

O operațiune internațională de amploare a scos la iveală o vulnerabilitate ignorată ani la rând. Mai exact, faptul că dispozitivele din case și birouri pot deveni unelte de spionaj.

Serviciul Român de Informații a colaborat cu FBI și parteneri din alte 14 țări pentru a destructura o rețea cibernetică asociată cu GRU. Gruparea vizată, APT28, a folosit mii de routere vulnerabile pentru a lansa atacuri asupra unor ținte sensibile, inclusiv instituții guvernamentale și infrastructuri critice.

Ancheta arată că peste 18.000 de dispozitive au fost compromise în mai mult de 120 de țări, fiind transformate în puncte de acces pentru colectarea de date. Metoda folosită de atacatori a fost relativ simplă, dar extrem de eficientă. Aceștia au exploatat vulnerabilități cunoscute, precum CVE-2023-50224, pentru a ocoli autentificarea și a prelua controlul asupra routerelor.

Odată compromise, dispozitivele erau folosite pentru a redirecționa traficul utilizatorilor către servere controlate de hackeri. Astfel, puteau intercepta parole, date sensibile și tokenuri de acces, fără ca victimele să își dea seama. Modelele vizate au inclus în special routere TP-Link, frecvent folosite în locuințe și firme mici, dar și echipamente MikroTik, dacă acestea nu erau actualizate.

Autoritățile avertizează că astfel de dispozitive, neactualizate și protejate cu parole implicite, pot deveni rapid parte din rețele de atac. Operațiunea nu este un caz izolat. Gruparea APT28 a fost implicată și în atacuri asupra instituțiilor europene și americane în ultimii ani, inclusiv asupra unor sisteme politice și logistice.