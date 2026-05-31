Un bărbat a reușit să „vândă" Turnul Eiffel de două ori. Cum a fost transformat un simplu zvon într-o escrocherie celebră

În anul 1925, Victor Lustig, un escroc de origine austro-ungară, a ajuns la Paris cu intenția de a exploata o situație pe care o considera favorabilă. În acea perioadă, Turnul Eiffel, construit din 7.300 de tone de fier forjat și având o înălțime de peste 300 de metri, era perceput de unele voci din spațiul public drept o structură costisitoare pentru administrația orașului (din cauza cheltuielilor ridicate de întreținere) și existau chiar zvonuri privind dezafectarea sa.

Escrocheria neobișnuită

Victor Lustig se afla deja în atenția autorităților pentru diverse fraude anterioare. Ajuns în capitala Franței, bărbatul a analizat informațiile vehiculate în epocă privind posibilitatea demontării Turnului Eiffel și valorificării materialului metalic. Pe baza acestor zvonuri, a conceput o schemă prin care a pretins că reprezintă autorități guvernamentale franceze, potrivit El Pais.

Lustig a contactat mai mulți comercianți de fier vechi și i-a invitat la o întâlnire într-un hotel din Paris. În cadrul discuțiilor, s-a prezentat drept funcționar al administrației poștale și telegrafice și a susținut că guvernul francez analizează posibilitatea demontării Turnului Eiffel, urmând ca acesta să fie vândut ca fier vechi. El a transmis că atribuirea contractului urma să fie decisă în funcție de ofertele financiare depuse.

Deși o parte dintre comercianți au manifestat suspiciuni cu privire la autenticitatea informațiilor, unul dintre ei, André Poisson, a continuat discuțiile și a intrat în negocieri directe. În cadrul acestora, Lustig a sugerat posibilitatea unei înțelegeri informale, iar Poisson a acceptat să plătească o sumă de 70.000 de franci drept mită, în speranța obținerii contractului.

A doua tentativă și retragerea din Franța

După succesul inițial, Lustig a revenit ulterior la Paris și a încercat să repete aceeași schemă cu un alt grup de comercianți de fier vechi. De această dată însă, autoritățile au fost informate cu privire la activitățile sale, iar întâlnirea a fost organizată sub supraveghere.

Cu puțin timp înainte de desfășurarea întâlnirii, Lustig a fost avertizat că este investigat, ceea ce i-a permis să părăsească rapid Franța și să se îmbarce spre Statele Unite. Ulterior, bărbatul a continuat activități frauduloase în alte țări..