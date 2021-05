S-a deschis dosar penal in rem in cazul ursului impuscat in Covasna de printul austriac. Cercetari pentru braconaj si uz de arma fara drept

Un dosar penal in rem a fost deschis in cazul ursului impuscat in zona Ojdula, faptele cercetate fiind de braconaj cinegetic si uz de arma, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna.

Parchetul de pe langa Judectoria Targu Secuiesc a comunicat informatii ofciale in legatura cu ancheta penala. "La 06.05.2021, la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc a fost inregistrat un dosar penal, ca urmare a sesizarii din oficiu a organelor de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul I.P.J. Covasna - Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, privind imprejurarile in care, in ziua de 13.03.2021, pe suprafata fondului cinegetic nr. 25 Ojdula, jud. Covasna, gestionat de A.V.P.S. Botos, a fost ucis prin impuscare un exemplar mascul din specia urs (Ursus arctors), specie de vanat strict protejata, la care vanatoarea este permisa numai in baza derogarilor emise de autoritatile competente.

In cauza, s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem cu privire la infractiunile de braconaj, prev. de art. 42, alin. 1, lit. f) din Legea nr. 407/2006, vanarea speciilor de vanat cuprinse in anexa nr. 2 in alte conditii decat cele ale derogarilor, prev. de art 44, lit. b) din Legea nr. 407/2006, si uzul de arma fara drept, prev. de art. 343, alin. 1 Cod penal", se precizeaza in comunicatul Parchetului.

Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc, Valentin Teodorescu, a confirmat, pentru AGERPRES, ca IPJ Covasna s-a sesizat miercuri din oficiu, "pe baza materialelor din mass-media" si ca asteapta documentele de la Politie, pentru a inregistra dosarul penal in evidentele Parchetului. Potrivit acestuia, faptele pentru care se efectueaza cercetari sunt, "in principiu, braconaj cinegetic si uz de arma".

Organizatia Agent Green si VGT au condamnat, miercuri, intr-un comunicat de presa, uciderea ursului Arthur de catre vanatorul de trofee, Printul Emanuel von und zu Liechtenstein, care a venit in Romania in luna martie, la Ojdula (judetul Covasna), pentru a-l impusca.

"Arthur avea varsta de 17 ani si a fost cel mai mare urs observat in Romania si probabil cel mai mare care traia in Uniunea Europeana. Masuratorile cadavrului indica faptul ca Arthur avea 593 de puncte din 600, care reprezinta maximum posibil in industria vanatorii de trofee. Nu am mai auzit de un asemenea punctaj record pana acum. Ma intreb cum a putut printul sa confunde o femela cu pui care vine la sat cu cel mai mare mascul care exista in adancul padurii. Este clar ca printul nu a venit sa rezolve problema localnicilor, ci sa omoare ursul si sa isi duca acasa cel mai mare trofeu pentru a-l agata pe perete. Avem de a face cu o partida de braconaj, de vreme ce au impuscat ursul gresit", a spus Gabriel Paun, presedintele Agent Green.

Activistii de mediu sustin ca, in realitate, printul nu a omorat ursul-problema, ci un mascul care traia in adancul padurii si care nu venise niciodata in apropierea localitatilor. "Ursul Arthur a fost observat vreme de mai multi ani de rangerul Agent Green din zona respectiva si era recunoscut ca fiind un exemplar salbatic si neobisnuit cu prezenta omului si sursele de hrana oferite de acesta. Habitatul sau era aria protejata Natura 2000 Oituz-Ojdula ROSCI0130", precizeaza sursa citata.

Conform Agent Green, ursul brun este o specie strict protejata de legislatia Uniunii Europene (UE) si de Conventia de la Berna, iar derogarile sunt exceptii care se dau in cazuri extreme de la caz la caz, dupa o evaluare amanuntita a situatiei, metoda letala fiind ultima solutie atunci cand alternativele (inclusiv relocarea) au esuat si ursul-problema pune in pericol vieti omenesti si gospodarii.

Comisia Europeana (CE) a aprobat statelor membre buget pentru a compensa imediat si just orice fermier care sufera pagube pe propriul teren sau in zone unde au contract pentru a practica agricultura, noteaza organizatia.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, miercuri, ca doua anchete paralele, una a Garzii Nationale de Mediu si o alta a Garzii Forestiere, au fost demarate in cazul ursului care a fost extras din judetul Covasna, la o asociatie de vanatoare, si a subliniat ca nu se va antepronunta in acest caz, pentru a nu influenta verificarile.