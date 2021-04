S-a trezit cu "mascaţii" peste el după un live pe Facebook cu pistolul în mână: "Omor 7-8, ultimul mi-l trag eu în cap!"

A scos un pistol, pe care l-a fluturat, l-a armat, ia apoi a scos glonţul care era pe ţeava armei. Aşa i-a ameninţat un bărbat pe interlopii cu care se află în război.

Un live făcut săptămâna trecută pe Facebook de Sile Bocz, în care a ameninţat cu arma în mână că îşi va face dreptate în războiul cu alţi interlopi, i-a adus mascaţii în casă. Miercuri dimineaţa, trupele speciale ale Poliţiei Timiş şi ale Serviciului de Investigaţii Criminale au deschis la locuinţa lui Bocz, pentru percheziţii. În paralel cu această acţiune, au avut loc alte trei trei percheziţii, la apropiaţi Sile Bocz, care, conform propriilor declaraţii a stat în puşcărie 16 ani şi a ieşit de nici opt luni.

A intrat din nou în atenţia oamenilor legii după un live făcut pe Facebook, în maşină, în timp ce se întorcea la Timişoara. Acesta apare vorbind despre un conflict cu interlopii din capitala Banatului, care i-au cerut taxă de protecţie şi i-au ameninţat cu moartea inclusiv copiii.

„Interlopii din Timişoara au venit pe mine...Au venit 70 - 80 de oameni peste mine, ai lui Deian şi ai lui Dragan. Au venit şmecherii... Am decât şapte, opt luni de zile de când sunt afară. Am vrut să fac un pic de comerţ, de una alta, şi a auzit lumea că fac un pic de bani şi a venit să mă amendeze, să ceară taxă de protecţie pentru că am greşit, am fost la cineva să-i cer banii care mi-i datora. Toţi şmecherii din Timişoara m-au alergat, au vrut să mă omoare pe mine, pe familia mea. Îi înjur până mă omoară ei pe mine sau îi omor eu pe ei, măca pe trei. Am un pistol. Înainte să omor şapte, opt, ultimul mi-l trag eu în cap. Să ştiţi, că ultimul, eu mă omor", a spus bărbatul, după care a scos un pistol, pe care l-a fluturat, l-a armat, ia apoi a scos glonţul care era pe ţeava armei.

„Ultimul eu mi-l trag în cap. M-aţi nenorocit, de ce vreţi să mă nenorociţi? Îmi ameninţaţi copiii, măi interlopilor, măi gunoaielor? Sunteţi nişte mizerii, mă", a strigat Sile Bocz.