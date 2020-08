Scandal conjugal in Sectorul 5 al Capitalei. Doi soti s-au certat, au dat foc la casa si s-au injunghiat reciproc

O cearta conjugala s-a transformat intr-un scandal de proportii, luni, 3 august, intr-un imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Doi soti au inceput sa se certe, apoi s-au injunghiat reciproc. Unul dintre ei a dat foc la casa.

"Astazi, prin apel 112 a fost sesizat un incendiu, la un apartament situat in Sectorul 5. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 24, precum si pompieri din cadrul ISUBIF. In locuinta a fost gasit un barbat, iar pe holul imobilului o femeie, ce prezentau anumite leziuni. Au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs evenimentul", a transmis Politia Capitalei.