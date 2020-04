Scandal imens într-un hotel de trei stele devenit centru de carantină. „Vă bateţi joc de noi? Confundaţi carantina cu sejurul?"

Un hotel de trei stele din Herculane, recent renovat, a devenit loc de carantină pentru mai multe persoane din Caraş-Severin, revenite în ţară în această perioadă, dar şi scena unui scandal între personalul hotelului şi carantinaţi.

Totul a pornit de la live-ul şi mesajele transmise de un tânăr din Reşiţa aflat în carantină. Acesta susţinea că în cameră e frig şi mâncarea nu e bună, spunând chiar că şunca probabil e "de la conservă". Unul din mesajele tânărului a fost preluat şi de presa locală.

„Duminică dimineaţă, am ajuns în Herculane şi, deşi le spusesem celor de acolo că nu mâncasem nimic de două zile, mâncarea de prânz mi-a fost adusă după ora 4.30. În cameră au oprit căldura, azi-noapte am îngheţat, credeţi-mă, şi acum mi-e frig. Ieri, la prânz, am primit o ciorbă de fasole sleită, o bucată de carne de pui, o ciulama de ciuperci rece. A, şi o felie de chec în loc de pâine. Nici mâncarea nu e caldă în hotelul ăsta. Seara ne-au dat o bucată de carne fiartă, cu orez şi trei fâşii de castraveţi muraţi şi, din nou, feliuţa de chec. Azi-dimineaţă am primit două feliuţe de şuncă, cred că, după gust, erau din conservă, două bucăţi de brânză topită, un ou şi puţin gem. E bătaie de joc, parcă suntem infractori pe care, după ce i-au izolat, îi şi înfometează", s-a plâns Darius Panescu, pentru expressdebanat.ro.

Laura Pătru, managerul de marketing al hotelului a izbucnit, după postările tânărului, şi a publicat un mesaj în care contestă toate cele spuse de acesta. Mai mult, aceasta a publicat şi fotografii cu mâncarea servită, care arată foarte bine. Pătru susţine şi că o parte din cei care se află în carantină se cred în sejur şi spune că au produs distrugeri hotelului.

„Mi-am petrecut ziua plină de nervi şi revoltă pentru bătaia de joc la adresa colegilor mei şi a altora ca ei, care încearcă să facă tot posibilul într-o situaţie îngrozitoare pentru noi toţi. Mi se rupe sufletul pentru acei colegi care trebuie să îndure injurii, gunoaie aruncate de la balcon, urlete, obiecte smulse din pereţi, să te uiţi fără putere cum se năruieşte munca ta de ani de zile, de parcă nu era de ajuns că suntem unul dintre cele mai afectate segmente ale industriei. Mai nou ne luptăm şi cu live-uri care acuză mâncarea? Că nu e ok să se dea brânză topită sau că şunca este de la conservă? Vă bateţi joc de noi? Confundaţi carantina cu sejurul? Oamenii aceia fac tot posibilul, se expun, într-un context de muncă dificil, aprovizionare dificilă. Vă plângeţi că nu se dă destulă căldură? În mastodonţi industriali funcţionali pentru o mână de oameni, neîncălziţi de trei săptămâni, când afară au fost constant între 16 şi 20 de grade? Vă bateţi joc de noi? Vă bateţi joc de eforturile noastre şi ale tuturor celor implicaţi! Să vă fie ruşine! Pentru toate colegele mele care au plâns din cauza umilinţelor voastre! Şi pentru alţii ca ei!", arată Laura Pătru.

Managerul hotelului susţine că oferă aceleaşi condiţii şi pentru carantinaţi ca şi pentru oaspeţii hotelului şi că oricine poate verifica acest lucru, la faţa locului.