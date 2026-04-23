Se schimbă harta concediilor din această vară, din cauza războiului din Iran. Pentru ce țări s-au reorientat europenii

Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, creșterea prețului la combustibil și problemele de securitate influențează tot mai mult planurile de vacanță ale europenilor, determinând o reorientare către destinații considerate mai sigure.

Agențiile de turism observă o creștere a cererii pentru Europa de Vest și o scădere a interesului pentru anumite regiuni din Asia și Orientul Mijlociu, în timp ce Balcanii și nordul Europei devin alternative tot mai populare pentru sezonul estival, arată publicația Blick.

„Observăm o anumită reticență față de destinațiile geografic apropiate de Orientul Mijlociu", a declarat pentru Blick Dertour, un grup turistic elvețian care include Kuoni, Hotelplan și Migros Holidays.

Începând cu 28 februarie, când au început tensiunile dintre Iran, Statele Unite și Israel, Dertour a observat o „schimbare clară" a călătoriilor către Spania, Italia, Franța, Portugalia și Malta. Această creștere a cererii duce la creșterea prețurilor atât la hoteluri, cât și la biletele de avion.

În acest context, închiderea Strâmtorii Ormuz are impact asupra costului kerosenului și asupra creșterii traficului aerian.

La Lausanne, L'Atelier du voyage, care are peste 5.000 de clienți, a declarat pentru sursa citată că mai multe zboruri au fost anulate de companiile aeriene din cauza creșterii costurilor. Agențiile trebuie uneori să revizuiască călătoriile în ultimul moment.

„Întotdeauna găsim soluții. Dar vara, uneori este mai complicat pentru că sunt atât de mulți oameni", explică directorul său, Valbone Hohxa.

O altă tendință din cauza incertitudinii este și faptul că unii clienți preferă să-și amâne călătoriile în Asia până anul viitor. În ciuda câtorva destinații în plină expansiune, rezervările generale sunt ușor în scădere.

Paradoxal, unele destinații considerate sigure sunt trecute cu vederea. Acesta este cazul Egiptului, Ciprului și Turciei. „Aceste țări rămân în mod fundamental destinații sigure și atractive, dar în prezent sunt evitate de unii călători", subliniază Sara Vidal de la Dertour.

L'Atelier du Voyage a observat, de asemenea, o încetinire la începutul lunii martie a călătoriilor către Grecia. Însă pentru agenția de turism cu sediul în Vaud, criza pare să se fi încheiat. În ceea ce privește Ciprul, clienții au preferat adesea să anuleze. Un incident de pe insulă a lăsat o impresie puternică: pe 2 martie, o dronă a vizat o bază britanică . Acesta a fost primul atac de acest fel din Uniunea Europeană de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.

Cu toate acestea, situația de la fața locului rămâne calmă. „Clienții au mers în Cipru și Egipt de Paște. Ne-au spus că totul a mers foarte bine și că nu au avut probleme", asigură Valbone Hohxa. Aceste destinații se impun ca alternative atractive și mai accesibile la prețurile în creștere din Spania și Italia.

Pentru un raport calitate-preț și mai bun, Dertour recomandă Balcanii, în special Albania, Muntenegru și Bulgaria.

„Regiunile mai puțin frecventate, cum ar fi micile insule grecești sau părți din Turcia, sunt, de asemenea, alternative interesante", adaugă ei.

Aceeași sentiment este împărtășit și de L'Atelier du voyage, care recomandă și Muntenegru și Croația. „Indiferent unde te duci în Europa, ești în siguranță", asigură regizorul.

O altă opțiune din ce în ce mai populară este trenul. Mai ecologic, acesta vă permite să ajungeți rapid la Lyon, Parma, Anvers sau nordul Germaniei.