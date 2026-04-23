Se schimbă harta concediilor din această vară, din cauza războiului din Iran. Pentru ce țări s-au reorientat europenii
Postat la: 23.04.2026 |
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, creșterea prețului la combustibil și problemele de securitate influențează tot mai mult planurile de vacanță ale europenilor, determinând o reorientare către destinații considerate mai sigure.
Agențiile de turism observă o creștere a cererii pentru Europa de Vest și o scădere a interesului pentru anumite regiuni din Asia și Orientul Mijlociu, în timp ce Balcanii și nordul Europei devin alternative tot mai populare pentru sezonul estival, arată publicația Blick.
„Observăm o anumită reticență față de destinațiile geografic apropiate de Orientul Mijlociu", a declarat pentru Blick Dertour, un grup turistic elvețian care include Kuoni, Hotelplan și Migros Holidays.
Începând cu 28 februarie, când au început tensiunile dintre Iran, Statele Unite și Israel, Dertour a observat o „schimbare clară" a călătoriilor către Spania, Italia, Franța, Portugalia și Malta. Această creștere a cererii duce la creșterea prețurilor atât la hoteluri, cât și la biletele de avion.
În acest context, închiderea Strâmtorii Ormuz are impact asupra costului kerosenului și asupra creșterii traficului aerian.
La Lausanne, L'Atelier du voyage, care are peste 5.000 de clienți, a declarat pentru sursa citată că mai multe zboruri au fost anulate de companiile aeriene din cauza creșterii costurilor. Agențiile trebuie uneori să revizuiască călătoriile în ultimul moment.
„Întotdeauna găsim soluții. Dar vara, uneori este mai complicat pentru că sunt atât de mulți oameni", explică directorul său, Valbone Hohxa.
O altă tendință din cauza incertitudinii este și faptul că unii clienți preferă să-și amâne călătoriile în Asia până anul viitor. În ciuda câtorva destinații în plină expansiune, rezervările generale sunt ușor în scădere.
Paradoxal, unele destinații considerate sigure sunt trecute cu vederea. Acesta este cazul Egiptului, Ciprului și Turciei. „Aceste țări rămân în mod fundamental destinații sigure și atractive, dar în prezent sunt evitate de unii călători", subliniază Sara Vidal de la Dertour.
L'Atelier du Voyage a observat, de asemenea, o încetinire la începutul lunii martie a călătoriilor către Grecia. Însă pentru agenția de turism cu sediul în Vaud, criza pare să se fi încheiat. În ceea ce privește Ciprul, clienții au preferat adesea să anuleze. Un incident de pe insulă a lăsat o impresie puternică: pe 2 martie, o dronă a vizat o bază britanică . Acesta a fost primul atac de acest fel din Uniunea Europeană de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.
Cu toate acestea, situația de la fața locului rămâne calmă. „Clienții au mers în Cipru și Egipt de Paște. Ne-au spus că totul a mers foarte bine și că nu au avut probleme", asigură Valbone Hohxa. Aceste destinații se impun ca alternative atractive și mai accesibile la prețurile în creștere din Spania și Italia.
Pentru un raport calitate-preț și mai bun, Dertour recomandă Balcanii, în special Albania, Muntenegru și Bulgaria.
„Regiunile mai puțin frecventate, cum ar fi micile insule grecești sau părți din Turcia, sunt, de asemenea, alternative interesante", adaugă ei.
Aceeași sentiment este împărtășit și de L'Atelier du voyage, care recomandă și Muntenegru și Croația. „Indiferent unde te duci în Europa, ești în siguranță", asigură regizorul.
O altă opțiune din ce în ce mai populară este trenul. Mai ecologic, acesta vă permite să ajungeți rapid la Lyon, Parma, Anvers sau nordul Germaniei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un vulcan uriaș din Grecia despre care se credea că e stins a acumulat treptat magmă timp de 100.000 de ani
Vulcanul Methana situat la 50 km sud-vest de Atena a parut adormit timp de peste 100.000 de ani, fara sa erupa sau sa de ...
-
„Manifestul" pro-Occident al Palantir îngrijorează criticii. Acuzații de "tehnofascism" pentru mega-compania lui Peter Thiel, apropiatul lui Musk și Trump
Manifestul Palantir a fost descris de critici drept „o amenințare existențiala pentru omenire, bazata pe inteligen ...
-
Peste o sută hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Prețurile variază de la sute de mii de euro la peste 10 milioane de euro
Peste 100 de hoteluri de pe litoralul romanesc au fost scoase la vanzare inainte de startul sezonului estival, pe fondul ...
-
Manevra PSD de a rămâne la butoane în Guvern: Secretarii de stat își vor da demisia „odată cu moțiunea de cenzură"
Vicepremierul Marian Neacșu a declarat joi, la Parlament, ca secretarii de stat PSD nu iși vor depune demisiile din mini ...
-
Cum să alegi un frigider inteligent - ce trebuie să știi despre tehnologia modernă
Astazi, tehnologia moderna transforma orice aspect al vieții cotidiene, inclusiv modul in care stocam și conservam alime ...
-
Chiar nu mai vede nimeni ce e fake?! Paradoxul de pe Wall Street - În plin război cu Iranul bursele marchează maxime istorice. Explicațiile reprezentantilor sistemului
Piețele financiare americane marcheaza noi maxime istorice, in ciuda tensiunilor globale dominate de conflictul dintre S ...
-
Premieră mondială: Marea Britanie interzice fumatul pe viață începând cu o întreagă generație
O țara europeana interzice fumatul și utilizarea țigarilor electronice. Masura vizeaza o importanta parte a populației. ...
-
Mircea Eliade - Profetism Românesc - Ortodoxia e Creștinismul autentic care dă un sens vieții
Mircea Eliade scria despre Profetismul Romanesc in 12 noiembrie 1927, dand definiția a ceea ce se ințelege cel mai exact ...
-
EARTH DAY: „România nu mai poate amâna!" - avertisment direct lansat la Palatul Parlamentului despre viitorul țării
București, 22 aprilie 2026 - Ziua Pamantului a fost marcata la București printr-un mesaj fara echivoc: timpul pentru ama ...
-
Expert pe energie - Cele 7 crize din spatele războiului din Iran
Blocajul prelungit al stramtorii Hormuz ar putea declanșa crize economice mondiale in lanț, pe langa petrol și prețul co ...
-
Prețurile pentru zboruri din Europa pe distanțe lungi au crescut cu peste 100 de dolari de pasager. Paris-New York crește cu 129 euro
Întreruperile aprovizionarii globale cu petrol din cauza razboiului din Iran au dus la o creștere a costului calat ...
-
Gay Pride Israel va fi cea mai mare paradă a homosexualilor din Orient și va ține 4 zile și are loc lângă Marea Moartă
Israelul va gazdui in luna iunie cel mai mare marș al homosexualilor din Orient. Pride Land iși propune sa transforme mi ...
-
6 lucruri pe care le face o sala de nunti premium pentru o nunta perfecta
Daca alegi o sala doar pentru ca „arata bine in poze", te pregatesti pentru un esec rasunator. In Iasi, sclipiciul ...
-
Bombardierii de la UE au aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina după ce Peter Magyar a dat undă verde din partea Ungariei
Uniunea Europeana a aprobat imprumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dupa ce Ungaria a dat unda verde proiec ...
-
COMUNICAT DE PRESĂ: SALROM depune proiectul GRAPH-SECURE cu un grant de 21,42 milioane de euro
SALROM depune la Innovation Fund proiectul GRAPH-SECURE, in parteneriat cu Institutul Geologic al Romaniei, Urban Scope ...
-
Narco-crimă în București: Un bărbat de 86 de ani și-a ucis iubita de 30 de ani cu cârja pe fondul consumului de droguri
Un caz grav petrecut intr-o locuința din Sectorul 3 a intrat in atenția anchetatorilor, dupa ce o femeie de 30 de ani a ...
-
Un raport secret dezvăluie un posibil accident major la Cernobîl în Ucraina
Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a avertizat miercuri faptul ca Rusia a lansat de mai multe ori drone ...
-
Planul Kalergi - Cifre record: Europa e invadată la propriu de peste 64 de milioane de imigranți
Numarul imigrantilor care locuiesc in Uniunea Europeana (UE) a ajuns la un nivel record de 64,2 milioane in 2025, cu apr ...
-
UE îi cere lui Peter Magyar să permită accesul copiilor la conținut legat de homosexualitate si schimbare de gen interzis de Viktor Orban
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca legislația adoptata de Budapesta in 2021, care restricționeaza accesul ...
-
Magia întunecată a lui Peter Thiel - Vrăjitorul din Silicon Valley invocă Anticristul ca să accelereze Apocalipsa
Peter Thiel nu are nevoie de robe negre, pentagrame sau sacrificii de capre la miezul nopții. Magia sa intunecata este m ...
-
Au apărut "Cutremure din Cer" înregistrate la nivel mondial și încă nu există o explicație plauzibilă a fenomenului. Ipoteza HAARP e din nou în atenție
În ianuarie 2024, centrul Alabama a inregistrat un varf de presiune de 38 de pascali. Evenimentul a declanșat apel ...
-
Încă un cercetător OZN a dispărut fără urmă după cei 11 experti de la NASA si Los Alamos
Mulți oameni din domeniile cercetarii conștiinței, studiilor OZN, istoriei alternative și spiritualitații urmaresc cu at ...
-
Isteria OZN continua la Washington: Un important membru al Congresului SUA invocă mesaje din Cartea lui Enoch
Membra Congresului SUA Anna Paulina Luna a incurajat recent oamenii sa citeasca Cartea lui Enoh, un text antic (apocrif ...
-
Un tablou declarat furat apare pe perete in spatele unei imagini cu Volodimir Zelenksy. Valoarea este de aproximativ 3 milioane de euro
Un tablou declarat furat de la un renumit muzeu de arta apare intr-o imagine a BBC cu o interventie a lui Volodimir Zele ...
-
Ultimul semnal de alarmă pentru viitor: România este chemată la responsabilitate
De Ziua Pamantului, la Palatul Parlamentului, are loc evenimentul „Earth Day - The Day After Tomorrow", un moment ...
-
Europa își face propriul „Project Maven". Franța vrea să rupă dependența de SUA cu un program militar AI de ultimă generație
Franța intra decisiv in cursa tehnologica pentru razboiul viitorului, mizand pe un program militar bazat pe inteligența ...
-
Următoarea fază va fi un război mai mare și mai intens. Piețele globale vor intra în colaps mult mai rapid!
Autor: Alastair Crooke Intram intr-o noua etapa a acestui razboi impotriva Iranului. S-ar putea sa nu fie ceea ce mulți ...
-
Arma Psihotronică e din ce în ce mai folosită în războiul psihic la distanță și e coordonata de AI: Nimeni nu va mai gandi cu propriul creier in maximum 5 ani!
Armele psihotronice sunt capabile sa controleze comportamentul populatiei, sa le altereze serios psihicul si chiar sa pr ...
-
Proiect: Rusia va construi o centrală nucleară pe Lună
Șeful corporației de stat Rosatom, Aleksei Lihaciov, a declarat ca specialiștii gigantului pe care il conduce analizeaza ...
-
Raed Arafat e audiat la DNA de procurorii militari în legătură cu achiziția unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a fost citat la DNA, secția militara și este audiat intr- ...
