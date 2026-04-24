Iti lipseste un dinte: implant dentar sau punte dentara?

Cand pierzi un dinte, alegerea se rezuma de cele mai multe ori la doua variante: implant dentar sau punte dentara. Sunt solutii foarte diferite ca logica, desi ambele fac acelasi lucru la capitolul estetica. Una inlocuieste radacina, cealalta se sprijina pe dintii din jur. De aici pornesc toate diferentele care chiar conteaza: durata, pretul, ce se intampla cu osul, ce riscuri iti asumi.

Implantul dentar

Un implant dentar este, concret, un surub de titan (rar, de zirconiu) care se insereaza in osul maxilar sau in mandibula. Peste el se monteaza un bont si o coroana, care imita dintele natural. Legatura dintre os si surub se numeste osteointegrare si e fix motivul pentru care implantul tine ani buni. Dureaza intre 3 si 6 luni, timp in care celulele osoase (osteoblastele) se ataseaza direct de suprafata titanului, fara tesut fibros intre ele, proces care depinde de stabilitatea primara la insertie si de densitatea osului.

Partea interesanta, si aici e diferenta majora fata de punte, e ca implantul nu se atinge de dintii vecini. Lucreaza singur. O analiza publicata de National Library of Medicine subliniaza ca implantul dentar are avantaje clare fata de puntea dentara conventionala, in principal pentru ca prezerva osul alveolar si evita resorbtia care apare inevitabil in zonele edentate netratate.

Puntea dentara

Puntea dentara e o lucrare protetica fixa. Se sprijina pe dintii vecini spatiului edentat, numiti dinti stalpi, iar peste ei se cimenteaza un sir de coroane legate. Practic, coroana din mijloc pluteste deasupra gingiei si tine locul dintelui pierdut. Materialul variaza, metalo-ceramica pentru buget mediu, zirconiu sau ceramica integrala pentru estetica mai buna si biocompatibilitate superioara.

Durata de executie e scurta, doua, trei saptamani. Nu e operatie, nu astepti vindecarea osului, nu te costa cat un implant. Numai ca dintii vecini trebuie slefuiti, iar slefuirea nu se intoarce. Iar osul de sub punte, acolo unde lipseste radacina, se retrage lent pentru ca nu mai primeste stimul masticator, iar gingia de deasupra isi schimba conturul in cativa ani.

Implant dentar sau punte: diferente reale

Implantul inlocuieste radacina dintelui. Puntea nu. De aici pleaca toate diferentele care conteaza. Sub o punte, in zona edentata, incepe resorbtia osoasa, proces lent in primul an dar vizibil la 5, 10 ani, care poate afecta si estetica gingiei si ocluzia pe ansamblu. Implantul pastreaza osul pentru ca ii da stimul mecanic prin surub, exact cum facea radacina naturala.

A doua diferenta tine de dintii vecini. Puntea ii foloseste ca piloni si cere slefuire, chiar daca sunt sanatosi, ceea ce ii expune pe termen lung la carii secundare si la nevoia de tratament endodontic. Implantul ii lasa in pace. Ca durata de viata, implantul tine 20, 30 de ani, puntea cam 10, 15, dupa care cedeaza de obicei un dinte stalp si toata lucrarea trebuie refacuta.

Cand alegi implant si cand alegi punte

Decizia se clarifica rapid cand o raportezi la cazul concret, nu la criterii abstracte:

pacient sub 30 de ani, un singur dinte lipsa, dinti vecini sanatosi: implant, fara discutie

pacient peste 60 de ani cu proteza mobila instabila: mini implant pentru stabilizare

dinti vecini deja cu plombe mari sau coroane: puntea devine logica, oricum e nevoie de restaurare

os insuficient si refuz pentru interventii extinse: punte sau mini implant

buget limitat pe termen scurt: punte, cu asumarea ca peste 10, 15 ani urmeaza o reinterventie

In afara acestor scenarii tipice mai apar si situatii mixte, unde decizia finala se ia in cabinet, dupa radiografie 3D si discutie onesta cu medicul.

Mini implanturile dentare

Mini implanturile dentare au diametru sub 3 mm, spre deosebire de cele clasice. Sunt folosite in situatii specifice: cand pacientul nu are os suficient si nu vrea sa faca adaugare de os, cand o proteza mobila aluneca si trebuie stabilizata, sau cand bugetul nu ajunge pentru implanturi clasice pe toata arcada.

Procedura e minim invaziva. De cele mai multe ori nu se taie gingia, nu se coase, iar proteza se poate incarca imediat, in aceeasi sedinta. E o optiune frecvent aleasa de pacientii varstnici care au purtat ani la rand proteza mobila si cauta mai mult confort fara o interventie extinsa.

Durata tratamentului cu implant dentar

Un tratament complet, de la prima consultatie pana la coroana montata, ia undeva intre 3 si 9 luni, in functie de starea osului si de protocolul folosit. Etapele sunt, in ordine: consultatia cu CBCT, inserarea chirurgicala a implantului, perioada de osteointegrare de 3 pana la 6 luni, fixarea bontului si apoi montarea coroanei. Daca e nevoie de sinus lift sau de adaugare de os, se adauga inca 4, 6 luni la total.

Exista si protocol de incarcare imediata, cand coroana provizorie se pune in aceeasi zi cu implantul, dar nu toti pacientii sunt candidati. Mayo Clinic explica intr-un ghid de specialitate ca tratamentul cu implant dentar se desfasoara in mai multe etape chirurgicale, cu timp de vindecare intre ele. Un implant bine integrat, cu igiena corecta, tine 20, 30 de ani. Coroana de deasupra are viata mai scurta, se schimba cam la 10, 15 ani, din cauza uzurii naturale.

Costul implantului dentar

Preturile variaza serios. Marca implantului, clinica, orasul, toate schimba ecuatia. Intervale orientative pentru 2026:

cost implant clasic, doar surubul: 400, 1.500 €

cost bont protetic: 100, 300 €

cost coroana pe implant: 300, 700 €

cost mini implant: 250, 600 € pe unitate

cost CBCT si planificare: 50, 150 €

cost adaugare de os, daca e cazul: 200, 800 €

Un implant complet, cu tot cu coroana, se incadreaza in general intre 800 si 2.500 €. Pentru comparatie, o punte de 3 elemente costa intre 600 si 1.800 €, in functie de material. Pe moment, puntea e mai ieftina. Pe termen lung, daca un dinte stalp cedeaza, si se intampla, costul reinterventiei poate ajunge sau depasi pretul unui implant.

Contraindicatiile implantului dentar

Nu oricine poate face implant. Contraindicatiile absolute, cele in care implantul pur si simplu nu se poate, sunt: pacienti sub 18 ani (osul inca creste), tratamente oncologice active cu radioterapie pe zona maxilo-faciala, bifosfonati administrati intravenos (risc de osteonecroza), boli psihice severe care impiedica igiena post-operatorie.

Contraindicatiile relative se pot negocia, in sensul ca implantul se poate face cu precautii sau dupa stabilizarea problemei. Intra aici diabetul necontrolat, osteoporoza severa, fumatul intens (care scade rata de succes cu 15, 20% prin vasoconstrictie si oxigenare redusa a tesutului osos), bruxismul, igiena orala deficitara, parodontita activa. Un risc aparte, care apare dupa ce implantul e deja pus, e peri-implantita, o inflamatie a tesuturilor din jurul implantului cauzata de placa bacteriana, care declanseaza resorbtie osoasa si, netratata, duce la pierderea implantului. Se previne cu igiena riguroasa si controale la 6 luni.

Niciuna din cele doua solutii nu e gresita in sine, gresita e alegerea facuta fara radiografie si fara un medic care sa iti spuna ce vede, nu ce ai vrea sa auzi.