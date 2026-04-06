S-au schimbat si valorile "normale" ale colesterolului după ce "îmbolnaviseră" peste noapte un miliard de oameni de hipertensiune. Urmeaza "noua" glicemie!
Postat la: 03.04.2026 |
In urma cu jumatate de an, Asociata Americana pentru Inimă (American Heart Asociation), organism cu rol de reglementare in SUA a definit noile valori pentru hipertensiunea arterială, coborandu-le sub pragul critic de 120/80 indiferent de vârstă, ceea ce aducea implict pentru Big Pharma si pentru afacerile de zeci si sute de miliarde dolari adiacente peste 1 miliard de noi pacienti. Practic, acestia s-au culcat seara sanatosi, dar dimineata erau deja "bolnavi cronici".
In articolul respectiv atrageam atentia ca o astfel de "inginerie" s-a mai facut si in anii '60 cand, tot asa, peste noapte au mai aparut sute de milioane (la acea data) de noi bolnavi. Numai ca atunci trei asociatii de sanatate din SUA au definit "peste noapte", sau mai bine zis, cum spun românii: "noaptea, ca hoții", toate cele trei "valori vitale": hipertensiunea, colesterolul si glicemia, dand pe "piata" medicamentelor bolnavi de hipertensiune, diabet de tip 2 si arteroscleroși care urmau sa ia medicamente pentru boli cronice toata viata, indiferent de efectele adverse care le dadeau alte boli, alte medicamente si asa mai departe, intr-un cerc vicios. In acel articol anuntam ca probabil urmeaza colesterolul si glcemia sa fie nou reglementate.
Iata ca in urma cu cateva zile a fost redefinit colesterolul care mai aduce un miliard de pacienti pe putin, care trebuie "puși pe statinele" de la Big Pharma, care nu se mai satura de bani dupa o pandemie extrem de profitabilă. Obiectivele pentru colesterolul LDL-C și non-HDL-C au revenit în noile recomandări.
Pentru a preveni un prim atac de cord sau accident vascular cerebral, obiectivul pentru LDL-C ar trebui să fie mai mic de 100 mg/dL pentru persoanele cu risc la limită sau intermediar și mai mic de 70 mg/dL pentru cele cu risc ridicat. Pentru persoanele cu ASCVD (boală cardiovasculară aterosclerotică) care prezintă un risc foarte ridicat de evenimente ASCVD, obiectivul LDL-C ar trebui să fie mai mic de 55 mg/dL pentru prevenția secundară a evenimentelor cardiace.
Lipoproteina (a). Lp(a) ar trebui măsurată cel puțin o dată la vârsta adultă. Nivelurile de Lp(a) sunt determinate în mare parte genetic și rămân relativ stabile pe parcursul vieții. O valoare ridicată a Lp(a) (125 nmol/L sau mai mult, ori 50 mg/dL sau mai mult) este asociată cu o creștere de aproximativ 1,4 ori a riscului pe termen lung de atac de cord sau accident vascular cerebral. O valoare Lp(a) de 250 nmol/L este asociată cu cel puțin o dublare a riscului pe termen lung de atac de cord sau accident vascular cerebral. Schimbările în stilul de viață afectează minim nivelurile de Lp(a), astfel încât repetarea testării nu este, în general, necesară.
Apolipoproteina B. Măsurarea apoB poate fi utilizată pentru a evalua orice risc rezidual de ASCVD (boală cardiovasculară aterosclerotică) și pentru a ghida tratamentul în rândul persoanelor cu sindrom cardiovascular-renal-metabolic, diabet de tip 2, trigliceride ridicate sau boli cardiovasculare cunoscute care și-au atins obiectivele pentru LDL-C și non-HDL-C. ApoB poate fi un marker de risc mai precis decât LDL-C în aceste grupuri de persoane.
Iata si explicatiile pe care le oferă diriguitorii care tocmai ce au gasit peste un miliard de noi pacienti si clienti pentru statinele produse de companiile farmaceutice. Iar asta in ciuda recomandarilor ca un raport extrem de scazut de colesterol din organism duce la boli grave (membranele celulare sunt din lipide, creierul are nevoie de grasimi, alte organe etc.):
"Valorile țintă pentru colesterolul LDL (cel rău) au fost reduse în noile ghiduri medicale (cum sunt cele ale Societății Europene de Cardiologie - ESC și cele mai recente din 2026) dintr-un motiv principal fundamentat științific: 'cu cât mai jos, cu atât mai bine' (the lower, the better) pentru protecția inimii.
Iată principalele motive pentru această schimbare:
1. Dovezi clinice privind reducerea riscului
Studiile recente pe grupuri mari de pacienți au demonstrat că scăderea agresivă a LDL-C reduce semnificativ riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral, chiar și la persoanele care au deja valori considerate anterior „normale". Cercetările arată o corelație directă între reducerea LDL-C și scăderea riscului de evenimente cardiovasculare majore.
2. Prevenția „expunerii pe parcursul vieții"
Medicii pun acum accent nu doar pe valoarea actuală, ci pe expunerea cumulativă a arterelor la colesterol pe parcursul zecilor de ani. Cu cât menții valorile mai scăzute de la o vârstă mai timpurie, cu atât reduci șansele ca placa de aterom să se depună pe pereții vaselor de sânge.
3. Tehnologia medicală avansată
Apariția unor tratamente noi și mai eficiente (precum inhibitorii PCSK9 sau terapiile noi) permite acum atingerea unor valori foarte scăzute cu mult mai puține efecte adverse decât în trecut. Acest lucru a făcut ca aceste obiective ambițioase să devină realizabile din punct de vedere clinic pentru pacienții cu risc înalt.
4. Stabilizarea plăcii de aterom
La pacienții care au deja boli cardiace (prevenție secundară), menținerea unui LDL foarte scăzut nu doar că oprește creșterea plăcilor de grăsime de pe artere, dar poate ajuta la stabilizarea acestora, făcându-le mai puțin predispuse să se rupă și să provoace un cheag de sânge.
