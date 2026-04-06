Document ascuns aproape 80 de ani: Previziunile Sfintei Matrona despre Paștele din 2026. Și ea a "văzut" la fel ca Baba Vanga deși ambele au fost oarbe!

Paștele din 2026 apare, într-un manuscris atribuit Sfintei Matrona din Moscova, ca mai mult decât o sărbătoare religioasă. Textul, ținut departe de public timp de decenii, vorbește despre o „trecere" și despre o lume care se schimbă radical - într-un mod care, surprinzător, seamănă cu relatări atribuite și altor figuri celebre, de pildă cu profetia Babei Vanga despre Pastele Ortodox din 12 aprilie 2026.

Paștele din 2026 apare, într-un manuscris atribuit Matrona, nu ca o simplă sărbătoare religioasă, ci ca un moment de ruptură. Nu în sensul unui sfârșit, ci al unei treceri. Relatarea vorbește despre un document dictat în anii '40, în plin război, și păstrat timp de aproape opt decenii într-o mănăstire, departe de ochii publicului. Textul nu este construit ca o profeție clasică, vagă, ci ca o succesiune de avertismente și explicații. „Să fie citit când oamenii vor simți că nu mai înțeleg lumea în care trăiesc", ar fi spus Matrona, potrivit mărturiilor care însoțesc manuscrisul.

Cuvioasa Matrona din Moscova nu este o figură marginală sau controversată, ci una dintre cele mai iubite sfinte din spațiul ortodox, cunoscută și în România, unde este prăznuită anual pe 2 mai. Născută fără vedere, dar considerată înzestrată cu o formă de „vedere lăuntrică", Matrona a fost căutată de mii de oameni încă din timpul vieții. Mărturiile consemnează că oferea răspunsuri precise, uneori tulburătoare, despre evenimente care urmau să se întâmple.

„Toți să veniți la mine și să-mi spuneți necazurile voastre, ca și cum aș fi vie, căci eu vă voi vedea și vă voi ajuta", este una dintre cele mai cunoscute afirmații atribuite ei. Mesajul central al manuscrisului este formulat simplu, dar cu impact: „Nu este sfârșitul lumii. Este sfârșitul celei vechi". Paștele din 2026 este descris ca un prag. Nu o distrugere, ci o schimbare profundă, comparată simbolic cu Învierea. Ideea apare repetat: ceea ce urmează nu este un final, ci o transformare inevitabilă.

„După întuneric vine lumina. Dar lumina nu vine fără încercare", ar fi spus Matrona. Descrierea viitorului este surprinzător de actuală. Matrona vorbește despre o lume în care oamenii vor putea comunica instantaneu, vor vedea tot ce se întâmplă în lume și vor avea acces la informații nelimitate. „Oamenii vor vorbi de la capătul lumii la celălalt ca și cum ar fi unul lângă altul", spune textul. Dar imediat apare ruptura: „Vor ști multe, dar nu vor înțelege. Vor avea totul, dar vor pierde ce este esențial".

Această contradicție - progres tehnologic fără echilibru interior - devine unul dintre pilonii mesajului. Una dintre cele mai puternice părți ale manuscrisului este descrierea Săptămânii Patimilor din 2026. Nu ca evenimente concrete, ci ca o transformare colectivă, trăită zi de zi. Inresant este ca tot o astfel de previziune a avut si Baba Vanga, care la randul ei era oarbă (nu din nastere, ci in in urma unui accident pe care l-a avut la 12 ani).

Ce spune Matroana despre Saptamana Patimilor de dinainte de Patele ortodox din 2026: „Luni, oamenii vor simți că ceva nu este în regulă, dar nu vor ști ce. Miercuri, oamenii nu se vor mai înțelege între ei. Nu pentru că vor vorbi limbi diferite, ci pentru că vor pierde sensul cuvintelor.", arată textul. Despre Vinerea Mare, tonul devine mult mai dur: „Va fi întuneric. Nu neapărat pe cer, ci în suflet. Oamenii vor simți că totul s-a sfârșit." Sâmbăta este descrisă ca un moment de liniște totală, aproape nenaturală: „Va fi o tăcere cum nu a mai fost de la începutul lumii".

„În noaptea Paștelui se vor deschide porțile dintre lumea veche și cea nouă", spune manuscrisul. Nu este vorba despre un eveniment fizic clar, ci despre o experiență colectivă. „Oamenii vor începe să vadă ceea ce nu vedeau și să simtă ceea ce nu simțeau", apare în text. Dar avertismentul este la fel de clar: „Porțile se deschid pentru toți. Nu toți vor trece la fel". Un element recurent este ideea că oamenii nu vor avea timp să analizeze sau să decidă rațional: „Nu va fi timp de gândire. Inima va alege", este una dintre frazele centrale.

Matrona vorbește despre o alegere simplă, dar definitivă: „Cei care aleg lumina vor simți pace. Cei care aleg frica vor simți pierdere". Interesul pentru acest manuscris a crescut puternic după ce au apărut comparații cu previziunile atribuite Baba Vanga. Și în cazul acesteia, Paștele din 2026 apare ca un moment de cotitură. Și acolo, Săptămâna Patimilor este descrisă zi de zi, cu aceleași stări: îndoială, confuzie, frică, „întuneric interior", urmate de o liniște profundă și, în final, o „trecere".

„Nu este sfârșitul, ci schimbarea", apare și în relatarea atribuită Vangăi. Această suprapunere aproape perfectă a celor două narațiuni - aceeași perioadă, aceeași structură, același mesaj - a alimentat intens interesul public. Manuscrisul merge mai departe și descrie lumea de după acest moment: „Oamenii vor începe să se înțeleagă fără cuvinte", arată textul. „Vor simți durerea altora ca pe a lor." Apare și o referire la generațiile viitoare: „Copiii care vor veni vor vedea ceea ce voi nu vedeți".

Nu există dovezi care să confirme autenticitatea manuscrisului sau exactitatea acestor previziuni. Dar combinația este una puternică: o sfântă reală, o dată concretă, o structură detaliată și o paralelă cu un alt nume cunoscut la nivel global. Rezultatul este o poveste care se plasează perfect între credință, simbol și curiozitate colectivă. Poate cel mai important lucru nu este scenariul în sine, ci mesajul care îl însoțește. „Nu vă temeți", ar fi spus Matrona. „Tot ce vine nu este sfârșitul, ci începutul."