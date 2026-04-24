SUA amenință că vor „reevalua" pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland și că vor exclude Spania din NATO pentru că nu au susținut războiul împotriva Iranului
Postat la: 24.04.2026 |
Washingtonul ridică tonul și agită din nou spectrul sancțiunilor în interiorul NATO, într-un moment în care fisurile dintre aliați devin tot mai vizibile. Potrivit unor informații apărute pe surse și confirmate pentru Reuters de un oficial american, Pentagonul analizează o serie de măsuri punitive împotriva statelor care au refuzat să sprijine războiul cu Iranul - de la reevaluarea sprijinului pentru revendicarea britanică asupra Insulelor Falkland, până la suspendarea Spaniei din Alianță.
Nemulțumirea vine pe fondul a ceea ce Washingtonul consideră a fi o lipsă de solidaritate: mai multe state NATO au ezitat sau au refuzat să acorde acces la baze militare și drepturi de survol (ABO) pentru operațiunile împotriva Iranului. „Este minimul absolut într-o alianță ca NATO", ar fi transmis oficialii americani într-un e-mail intern care circulă la nivel înalt în Pentagon.
Documentul schițează inclusiv ideea sensibilă a unei reanalizări a sprijinului diplomatic american pentru așa-numitele „posesiuni imperiale" europene, precum Insulele Falkland - teritoriu administrat de Marea Britanie, dar revendicat de Argentina. Tema nu este una nouă: conflictul din 1982, soldat cu sute de morți de ambele părți, rămâne o rană deschisă.
În același registru tensionat, președintele Donald Trump nu și-a menajat deloc criticile la adresa premierului britanic Keir Starmer, pe care l-a catalogat drept „laș" pentru refuzul de a intra în război alături de SUA. Mai mult, liderul american a ironizat capacitățile militare britanice, numind portavioanele Londrei „jucării".
Inițial, Marea Britanie a refuzat solicitarea americană de a permite atacuri asupra Iranului de pe baze britanice, acceptând ulterior doar misiuni defensive, menite să protejeze civilii din regiune, inclusiv cetățeni britanici, în contextul represaliilor iraniene.
Printre opțiunile discutate la Washington se numără și marginalizarea țărilor considerate „dificile", prin excluderea lor din poziții-cheie sau simbolice în cadrul NATO. Spania este menționată explicit, după ce guvernul de la Madrid a refuzat utilizarea bazelor și spațiului său aerian pentru operațiuni împotriva Iranului. În pofida importanței strategice a bazelor americane de la Rota și Morón, o eventuală suspendare ar avea mai degrabă un impact simbolic decât unul operațional, susțin sursele citate.
În paralel, Trump a criticat dur aliații pentru lipsa de implicare în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată după declanșarea conflictului aerian pe 28 februarie. Liderul american a mers chiar până la a sugera posibilitatea retragerii SUA din NATO: „Nu ați face la fel dacă ați fi în locul meu?", a întrebat retoric într-un interviu acordat Reuters. Totuși, documentul intern nu propune explicit ieșirea din Alianță sau închiderea bazelor din Europa, deși lasă deschisă discuția privind o eventuală reducere a prezenței militare americane pe continent.
Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, a transmis că administrația Trump va căuta „opțiuni credibile" pentru a se asigura că aliații nu mai sunt „un tigru de hârtie", ci își asumă responsabilitățile. Războiul americano-israelian cu Iranul a reaprins temerile privind viitorul NATO, o alianță veche de 76 de ani. Diplomați și analiști avertizează că încrederea în angajamentul SUA față de apărarea Europei este mai fragilă ca niciodată.
În timp ce Londra, Parisul și alte capitale europene susțin că o implicare directă în blocada navală ar echivala cu intrarea în război; acestea lasă deschisă posibilitatea de a contribui ulterior la menținerea securității maritime, în cazul unui armistițiu. De cealaltă parte, Washingtonul insistă: NATO nu poate funcționa „cu sens unic".
Într-un discurs recent, secretarul de război, Pete Hegseth, a punctat vulnerabilitatea Europei în fața rachetelor iraniene cu rază lungă, subliniind că, deși acestea nu pot lovi teritoriul american, pot atinge ținte europene. „Nu ai cu adevărat o alianță dacă unii membri nu sunt dispuși să fie alături de tine când ai nevoie de ei", a spus acesta.
Donald Trump a dus retorica și mai departe, evocând riscul unui „holocaust nuclear" în marile orașe europene. „Nu există nimic mai grav decât o armă nucleară care șterge de pe hartă unul sau mai multe orașe. Londra, Paris, orașe din Germania - toate pot deveni ținte. Nu putem permite Iranului să ajungă acolo", a avertizat liderul american. În viziunea Washingtonului, războiul nu este doar despre Iran, ci despre credibilitatea și viitorul întregii arhitecturi de securitate occidentale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Samsung pregătește un ecran 3D fără ochelari pentru viitoarele telefoane. Cum funcționează noul display
Samsung ia in calcul introducerea unui display 3D care nu necesita ochelari, posibil chiar pe Galaxy S28 Ultra. Tehnolog ...
-
Deocamdată la Iași s-au dat 300.000 de dolari pentru macheta unui computer cuantic IBM. Modelul real e promis abia în toamnă
Ceea ce se vede in poza este o macheta de 300.000 de dolari realizata cu sprijin de la consiliul local Iași. Bani dați o ...
-
Patentul US6506148B2: Manipularea sistemului nervos prin câmpuri electromagnetice de la monitoarele de computer
Efecte fiziologice au fost observate la un subiect uman ca raspuns la stimularea pielii cu campuri electromagnetice slab ...
-
Iti lipseste un dinte: implant dentar sau punte dentara?
Cand pierzi un dinte, alegerea se rezuma de cele mai multe ori la doua variante: implant dentar sau punte dentara. Sunt ...
-
Experiențele senzoriale: O explorare a modului în care percepi și interacționezi cu lumea
Lumea in care traiești nu este doar un ansamblu de obiecte și evenimente, ci o succesiune continua de experiențe senzori ...
-
Premieră în războiul din Ucraina: poziție rusească, capturată de roboți la nivel terestru. Momentul e comparabil cu apariția prafului de pușcă
Sistemele robotice ucrainene sunt folosite pentru a ataca și captura fortificații rusești. Combinate cu drone și forțe u ...
-
Dezechilibru pe piața carburanților: Zeci de benzinării Petrom au rămas fără motorină, din cauza prețurilor mici / Reacția companiei
Zeci de benzinarii Petrom au ramas fara motorina standard joi, relateaza site-ul Economica citand surse din piața și obs ...
-
Greșeli de depozitare care îți distrug uneltele de grădină fără să-ți dai seama
Gradinaritul este o activitate care aduce satisfacții imense, insa eficiența acesteia depinde direct de starea uneltelor ...
-
Un vulcan uriaș din Grecia despre care se credea că e stins a acumulat treptat magmă timp de 100.000 de ani
Vulcanul Methana situat la 50 km sud-vest de Atena a parut adormit timp de peste 100.000 de ani, fara sa erupa sau sa de ...
-
Se schimbă harta concediilor din această vară, din cauza războiului din Iran. Pentru ce țări s-au reorientat europenii
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, creșterea prețului la combustibil și problemele de securitate influențeaza ...
-
„Manifestul" pro-Occident al Palantir îngrijorează criticii. Acuzații de "tehnofascism" pentru mega-compania lui Peter Thiel, apropiatul lui Musk și Trump
Manifestul Palantir a fost descris de critici drept „o amenințare existențiala pentru omenire, bazata pe inteligen ...
-
Peste o sută hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Prețurile variază de la sute de mii de euro la peste 10 milioane de euro
Peste 100 de hoteluri de pe litoralul romanesc au fost scoase la vanzare inainte de startul sezonului estival, pe fondul ...
-
Manevra PSD de a rămâne la butoane în Guvern: Secretarii de stat își vor da demisia „odată cu moțiunea de cenzură"
Vicepremierul Marian Neacșu a declarat joi, la Parlament, ca secretarii de stat PSD nu iși vor depune demisiile din mini ...
-
Cum să alegi un frigider inteligent - ce trebuie să știi despre tehnologia modernă
Astazi, tehnologia moderna transforma orice aspect al vieții cotidiene, inclusiv modul in care stocam și conservam alime ...
-
Chiar nu mai vede nimeni ce e fake?! Paradoxul de pe Wall Street - În plin război cu Iranul bursele marchează maxime istorice. Explicațiile reprezentantilor sistemului
Piețele financiare americane marcheaza noi maxime istorice, in ciuda tensiunilor globale dominate de conflictul dintre S ...
-
Premieră mondială: Marea Britanie interzice fumatul pe viață începând cu o întreagă generație
O țara europeana interzice fumatul și utilizarea țigarilor electronice. Masura vizeaza o importanta parte a populației. ...
-
Mircea Eliade - Profetism Românesc - Ortodoxia e Creștinismul autentic care dă un sens vieții
Mircea Eliade scria despre Profetismul Romanesc in 12 noiembrie 1927, dand definiția a ceea ce se ințelege cel mai exact ...
-
EARTH DAY: „România nu mai poate amâna!" - avertisment direct lansat la Palatul Parlamentului despre viitorul țării
București, 22 aprilie 2026 - Ziua Pamantului a fost marcata la București printr-un mesaj fara echivoc: timpul pentru ama ...
-
Expert pe energie - Cele 7 crize din spatele războiului din Iran
Blocajul prelungit al stramtorii Hormuz ar putea declanșa crize economice mondiale in lanț, pe langa petrol și prețul co ...
-
Prețurile pentru zboruri din Europa pe distanțe lungi au crescut cu peste 100 de dolari de pasager. Paris-New York crește cu 129 euro
Întreruperile aprovizionarii globale cu petrol din cauza razboiului din Iran au dus la o creștere a costului calat ...
-
Gay Pride Israel va fi cea mai mare paradă a homosexualilor din Orient și va ține 4 zile și are loc lângă Marea Moartă
Israelul va gazdui in luna iunie cel mai mare marș al homosexualilor din Orient. Pride Land iși propune sa transforme mi ...
-
6 lucruri pe care le face o sala de nunti premium pentru o nunta perfecta
Daca alegi o sala doar pentru ca „arata bine in poze", te pregatesti pentru un esec rasunator. In Iasi, sclipiciul ...
-
Bombardierii de la UE au aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina după ce Peter Magyar a dat undă verde din partea Ungariei
Uniunea Europeana a aprobat imprumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dupa ce Ungaria a dat unda verde proiec ...
-
COMUNICAT DE PRESĂ: SALROM depune proiectul GRAPH-SECURE cu un grant de 21,42 milioane de euro
SALROM depune la Innovation Fund proiectul GRAPH-SECURE, in parteneriat cu Institutul Geologic al Romaniei, Urban Scope ...
-
Narco-crimă în București: Un bărbat de 86 de ani și-a ucis iubita de 30 de ani cu cârja pe fondul consumului de droguri
Un caz grav petrecut intr-o locuința din Sectorul 3 a intrat in atenția anchetatorilor, dupa ce o femeie de 30 de ani a ...
-
Un raport secret dezvăluie un posibil accident major la Cernobîl în Ucraina
Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a avertizat miercuri faptul ca Rusia a lansat de mai multe ori drone ...
-
Planul Kalergi - Cifre record: Europa e invadată la propriu de peste 64 de milioane de imigranți
Numarul imigrantilor care locuiesc in Uniunea Europeana (UE) a ajuns la un nivel record de 64,2 milioane in 2025, cu apr ...
-
UE îi cere lui Peter Magyar să permită accesul copiilor la conținut legat de homosexualitate si schimbare de gen interzis de Viktor Orban
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca legislația adoptata de Budapesta in 2021, care restricționeaza accesul ...
-
Magia întunecată a lui Peter Thiel - Vrăjitorul din Silicon Valley invocă Anticristul ca să accelereze Apocalipsa
Peter Thiel nu are nevoie de robe negre, pentagrame sau sacrificii de capre la miezul nopții. Magia sa intunecata este m ...
-
Au apărut "Cutremure din Cer" înregistrate la nivel mondial și încă nu există o explicație plauzibilă a fenomenului. Ipoteza HAARP e din nou în atenție
În ianuarie 2024, centrul Alabama a inregistrat un varf de presiune de 38 de pascali. Evenimentul a declanșat apel ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu