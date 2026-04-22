Narco-crimă în București: Un bărbat de 86 de ani și-a ucis iubita de 30 de ani cu cârja pe fondul concumului de droguri

Un caz grav petrecut într-o locuință din Sectorul 3 a intrat în atenția anchetatorilor, după ce o femeie de 30 de ani a fost găsită fără viață în urma unui conflict domestic. Principalul suspect este partenerul acesteia, un bărbat în vârstă de 86 de ani, cetățean german, care a fost dus la audieri.

Autoritățile încearcă acum să stabilească exact cum s-a ajuns la acest deznodământ, în condițiile în care nu existau anterior plângeri sau sesizări privind violențe între cei doi. Bărbatul se află în prezent la audieri și, potrivit surselor, se deplasează cu dificultate. Conform declarațiilor oferite de bărbat în fața anchetatorilor, victima s-ar fi urcat peste el și ar fi încercat să îl rănească. Acesta susține că a reușit să o îndepărteze folosindu-se de o cârjă, după care ar fi sugrumat-o cu același obiect.

Surse apropiate anchetei precizează că între victimă și agresor nu existau, până în prezent, sesizări sau antecedente privind acte de violență domestică. Potrivit primelor informații, femeia ar fi fost cunoscută de polițiști ca fiind consumatoare de droguri și ar fi manifestat un comportament agresiv după ce ar fi consumat substanțe interzise, declanșând o altercație fizică cu partenerul său. Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia, urmând ca bărbatul să fie expertizat și audiat în continuare.