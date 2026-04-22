Prețurile pentru zboruri din Europa pe distanțe lungi au crescut cu peste 100 de dolari de pasager. Paris-New York crește cu 129 euro
Postat la: 22.04.2026 |
Întreruperile aprovizionării globale cu petrol din cauza războiului din Iran au dus la o creștere a costului călătoriilor aeriene pe distanțe lungi din Europa cu peste 100 de dolari per pasager, relatează Federația Europeană pentru Transporturi și Mediu (T&E).
Potrivit companiei, creșterea prețurilor la combustibilul pentru avioane a dus la creșterea costurilor companiilor aeriene cu o medie de 88 EUR (104 USD) per pasager pe zborurile pe distanțe lungi din Europa și cu 29 EUR pe zborurile din interiorul Europei. De exemplu, costurile cu combustibilul pentru un zbor de la Barcelona la Berlin vor fi cu 26 EUR mai mari per pasager, în timp ce costurile cu combustibilul pentru un zbor de la Paris la New York vor fi cu 129 EUR mai mari.
T&E a comparat prețurile la 16 aprilie cu costul călătoriilor aeriene imediat înainte de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Grupul a calculat consumul mediu de combustibil pe toate rutele cu plecare de pe aeroporturile europene și l-a împărțit la numărul de pasageri care pleacă.
Calculele au arătat că, în cazul creșterii prețului combustibililor, costurile suplimentare depășesc cu mult costurile suportate de companiile aeriene pentru respectarea politicilor Uniunii Europene privind schimbările climatice. „Criza din Orientul Mijlociu dovedește că adevărata noastră vulnerabilitate constă în rezervorul umplut cu petrol străin, nu în legile concepute pentru a o aborda", a declarat Diane Vitry, directoarea departamentului de aviație al T&E.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Expert pe energie - Cele 7 crize din spatele războiului din Iran
Blocajul prelungit al stramtorii Hormuz ar putea declanșa crize economice mondiale in lanț, pe langa petrol și prețul co ...
-
Gay Pride Israel va fi cea mai mare paradă a homosexualilor din Orient și va ține 4 zile și are loc lângă Marea Moartă
Israelul va gazdui in luna iunie cel mai mare marș al homosexualilor din Orient. Pride Land iși propune sa transforme mi ...
-
6 lucruri pe care le face o sala de nunti premium pentru o nunta perfecta
Daca alegi o sala doar pentru ca „arata bine in poze", te pregatesti pentru un esec rasunator. In Iasi, sclipiciul ...
-
Bombardierii de la UE au aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina după ce Peter Magyar a dat undă verde din partea Ungariei
Uniunea Europeana a aprobat imprumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dupa ce Ungaria a dat unda verde proiec ...
-
COMUNICAT DE PRESĂ: SALROM depune proiectul GRAPH-SECURE cu un grant de 21,42 milioane de euro
SALROM depune la Innovation Fund proiectul GRAPH-SECURE, in parteneriat cu Institutul Geologic al Romaniei, Urban Scope ...
-
Narco-crimă în București: Un bărbat de 86 de ani și-a ucis iubita de 30 de ani cu cârja pe fondul consumului de droguri
Un caz grav petrecut intr-o locuința din Sectorul 3 a intrat in atenția anchetatorilor, dupa ce o femeie de 30 de ani a ...
-
Un raport secret dezvăluie un posibil accident major la Cernobîl în Ucraina
Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a avertizat miercuri faptul ca Rusia a lansat de mai multe ori drone ...
-
Planul Kalergi - Cifre record: Europa e invadată la propriu de peste 64 de milioane de imigranți
Numarul imigrantilor care locuiesc in Uniunea Europeana (UE) a ajuns la un nivel record de 64,2 milioane in 2025, cu apr ...
-
UE îi cere lui Peter Magyar să permită accesul copiilor la conținut legat de homosexualitate si schimbare de gen interzis de Viktor Orban
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca legislația adoptata de Budapesta in 2021, care restricționeaza accesul ...
-
Magia întunecată a lui Peter Thiel - Vrăjitorul din Silicon Valley invocă Anticristul ca să accelereze Apocalipsa
Peter Thiel nu are nevoie de robe negre, pentagrame sau sacrificii de capre la miezul nopții. Magia sa intunecata este m ...
-
Au apărut "Cutremure din Cer" înregistrate la nivel mondial și încă nu există o explicație plauzibilă a fenomenului. Ipoteza HAARP e din nou în atenție
În ianuarie 2024, centrul Alabama a inregistrat un varf de presiune de 38 de pascali. Evenimentul a declanșat apel ...
-
Încă un cercetător OZN a dispărut fără urmă după cei 11 experti de la NASA si Los Alamos
Mulți oameni din domeniile cercetarii conștiinței, studiilor OZN, istoriei alternative și spiritualitații urmaresc cu at ...
-
Isteria OZN continua la Washington: Un important membru al Congresului SUA invocă mesaje din Cartea lui Enoch
Membra Congresului SUA Anna Paulina Luna a incurajat recent oamenii sa citeasca Cartea lui Enoh, un text antic (apocrif ...
-
Un tablou declarat furat apare pe perete in spatele unei imagini cu Volodimir Zelenksy. Valoarea este de aproximativ 3 milioane de euro
Un tablou declarat furat de la un renumit muzeu de arta apare intr-o imagine a BBC cu o interventie a lui Volodimir Zele ...
-
Ultimul semnal de alarmă pentru viitor: România este chemată la responsabilitate
De Ziua Pamantului, la Palatul Parlamentului, are loc evenimentul „Earth Day - The Day After Tomorrow", un moment ...
-
Europa își face propriul „Project Maven". Franța vrea să rupă dependența de SUA cu un program militar AI de ultimă generație
Franța intra decisiv in cursa tehnologica pentru razboiul viitorului, mizand pe un program militar bazat pe inteligența ...
-
Următoarea fază va fi un război mai mare și mai intens. Piețele globale vor intra în colaps mult mai rapid!
Autor: Alastair Crooke Intram intr-o noua etapa a acestui razboi impotriva Iranului. S-ar putea sa nu fie ceea ce mulți ...
-
Arma Psihotronică e din ce în ce mai folosită în războiul psihic la distanță și e coordonata de AI: Nimeni nu va mai gandi cu propriul creier in maximum 5 ani!
Armele psihotronice sunt capabile sa controleze comportamentul populatiei, sa le altereze serios psihicul si chiar sa pr ...
-
Proiect: Rusia va construi o centrală nucleară pe Lună
Șeful corporației de stat Rosatom, Aleksei Lihaciov, a declarat ca specialiștii gigantului pe care il conduce analizeaza ...
-
Raed Arafat e audiat la DNA de procurorii militari în legătură cu achiziția unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a fost citat la DNA, secția militara și este audiat intr- ...
-
O concluzie științifică uluitoare: Intreaga informație stocata pe Terra de când există viață cântărește cât un grăunte de nisip conform Principiului lui Landauer
Informația nu este un concept abstract, ci are o prezența fizica masurabila, conform Principiului lui Landauer, care lea ...
-
Un fizician laureat al Premiului Nobel avertizează că sfârșitul lumii este aproape. "Șansele ca voi să trăiți încă 50 de ani sunt foarte mici"
Fizicianul laureat al Premiului Nobel David Gross avertizeaza ca omenirea ar putea avea doar cateva decenii la dispoziți ...
-
Apropiații președintelui SUA știu, dar nu spun nimic: "Trump este prea deranjat mintal pentru a-și continua mandatul!"
Un expert britanic susține ca Donald Trump este „prea deranjat mintal" și „sufera de un declin cognitiv subs ...
-
Se ciocnesc două găuri negre supermasive. Ce vom simți noi pe Terra de pe urma acestui cataclism cosmic
Astronomii au anuntat descoperirea unei perechi de gauri negre supermasive care au intrat intr-un dans gravitational ce ...
-
Cum alegi ochelarii de soare de damă în funcție de fizionomie
Ochelarii de soare sunt mai mult decat un accesoriu cool pentru zilele insorite, sunt genul de detaliu ca ...
-
Un senator italian și familia sa au fost sechestrați și jefuiți de 3 milioane de euro. Identitatea agresorilor nu a fost încă stabilită
Senatorul italian Alberto Filippi, membru al partidului Lega, a fost victima unui jaf violent la domiciliul sau din loca ...
-
Genocidul din Gaza se vede din satelit chiar daca Israelul face eforturi sa ascundă situația din teren
Imaginile arata ca Israelul construiește baze militare permanente in Gaza, in timp ce planurile de reconstrucție susținu ...
-
Cum a schimbat lucrul de acasă modul în care românii își folosesc bucătăria
Pana in 2020, pentru mulți oameni bucataria era un loc funcțional și cam atat. Dimineața o cafea la repezeala, seara o c ...
-
Cine e "norocosul" care a caștigat cel mai mare premiu al loteriei cu niste numere "puse cu mâna". A fost o extragere măsluită?
Cineva a fost foarte norocos azi și a caștigat 13 milioane de euro la loto cu numere parca puse cu mana. Este cel mai ma ...
-
Klaus Schwab și Sam Altman, profeții care ne anunță „pandemia cibernetică” – marea resetare prin haos total
Klaus Schwab, profetul de la Davos, și Sam Altman, guru-ul OpenAI, ne pregatesc spectacolul urmator: o "pandemie ciberne ...
