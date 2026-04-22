Prețurile pentru zboruri din Europa pe distanțe lungi au crescut cu peste 100 de dolari de pasager. Paris-New York crește cu 129 euro

Întreruperile aprovizionării globale cu petrol din cauza războiului din Iran au dus la o creștere a costului călătoriilor aeriene pe distanțe lungi din Europa cu peste 100 de dolari per pasager, relatează Federația Europeană pentru Transporturi și Mediu (T&E).

Potrivit companiei, creșterea prețurilor la combustibilul pentru avioane a dus la creșterea costurilor companiilor aeriene cu o medie de 88 EUR (104 USD) per pasager pe zborurile pe distanțe lungi din Europa și cu 29 EUR pe zborurile din interiorul Europei. De exemplu, costurile cu combustibilul pentru un zbor de la Barcelona la Berlin vor fi cu 26 EUR mai mari per pasager, în timp ce costurile cu combustibilul pentru un zbor de la Paris la New York vor fi cu 129 EUR mai mari.

T&E a comparat prețurile la 16 aprilie cu costul călătoriilor aeriene imediat înainte de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Grupul a calculat consumul mediu de combustibil pe toate rutele cu plecare de pe aeroporturile europene și l-a împărțit la numărul de pasageri care pleacă.

Calculele au arătat că, în cazul creșterii prețului combustibililor, costurile suplimentare depășesc cu mult costurile suportate de companiile aeriene pentru respectarea politicilor Uniunii Europene privind schimbările climatice. „Criza din Orientul Mijlociu dovedește că adevărata noastră vulnerabilitate constă în rezervorul umplut cu petrol străin, nu în legile concepute pentru a o aborda", a declarat Diane Vitry, directoarea departamentului de aviație al T&E.