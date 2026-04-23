Peste o sută hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Prețurile variază de la sute de mii de euro la peste 10 milioane de euro

Peste 100 de hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare înainte de startul sezonului estival, pe fondul temerilor proprietarilor că veniturile din acest an nu vor acoperi costurile și ratele bancare.

Specialiștii spun că decizia este influențată de scăderea randamentului, datoriile acumulate și sezonalitatea tot mai imprevizibilă a turismului de la Marea Neagră. Prețurile proprietăților variază între sute de mii și peste 10 milioane de euro, iar vânzarea unui hotel poate dura chiar și doi ani. Un hotel cu 20 de camere din Mamaia Nord este scos la vânzare pentru 680.000 de euro. Deși tranzacția ar putea dura chiar și până la doi ani, proprietarii preferă să aibă grijă de sumele investite într-o asemenea afacere.

Experții din domeniu imobiliar susțin că astfel de tranzacții pot dura chiar și până la doi ani. „Este la vânzare de aproximativ șase luni, se vinde din simplul fapt că avem alte proiecte", explică Dilec Hasan, proprietar al complexului turistic. Alexandra Nedelcu, reprezentantă a platformei de vânzări online, spune că: „În primele trei luni din 2026 pe platforma noastră au fost scoase la vânzare 48 de hoteluri în județul Constanța, cu aproximativ 42 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut", arată sursa citată.

„Prețurile sunt între 1 milion de euro și 16,5 milioane de euro, cea mai scumpă proprietate fiind în Eforie", spune Daniel Crainic, manager platformă imobiliară. Un hotel de patru stele din stațiunea Mamaia a fost vândut în urmă cu câteva săptămâni cu peste 6 milioane de euro. Vara trecută nu a dus lipsă de clienți. „În iunie am avut undeva la 77%, iulie și august cam 98%", spune Adriana Conon, director vânzări agenție de turism.