Ce-a grăita Zarathrusta despre Sfârșitul Lumii. Religia Persană - zoroastrismul - a prevazut acest Război din Iran cu "lumea din cele patru vânturi" și cu semne precise

Zarathustra (sau Zoroastru, 628-551 î.C.) a fost profet, coordonator al religiei din Iranul arhaic (Persia) și zeu, sau, după unele izvoare, personaj istoric zeificat care a propovăduit o doctrină apropiată de vechiul dualism pers, devenită religie autonomă (zoroastrism) și a instituit casta sacerdotală a magilor inițiați.

În Zoroastrism - o religie monoteistă care are puternice legaturi cu iudaismul si crestinismul -, zeul suprem Ashura Mazda ajunge la un capitol apocaliptic, descris în "biblia" lui Zoroastru (Avesta). Previziunea zoroastriană despre Sfârșitul Lumii, cunoscută sub numele de Frašokereti (sau Frashegird - „renovarea universului"), descrie într-adevăr evenimente cosmice dramatice, care includ întunecarea soarelui și transformarea lunii. Și în Creștinism (Apocalipsa 6), se spune că "Soarele s-a făcut negru și Luna s-a făcut toată ca sângele, iar stelele au căzut pe pământ ca smochinele scuturate de vânt."

Conform eshatologiei zoroastriene (textele Bundahishn), sfârșitul vremurilor va fi marcat de o bătălie finală între bine și rău, când popoarele din cele patru vânturi se vor întoarce împotriva Persiei, însoțită de semne cerești majore:

Soarele se va întuneca: Înainte de victoria finală a lui Ahura Mazda (Binele), forțele răului (Angra Mainyu/Ahriman) vor încerca să distrugă creația. Profețiile zoroastriene menționează că, în timpul marii conflagrații finale, soarele nu va mai lumina la fel, iar ordinea cerească va fi bulversată. La un moment dat, ca la un semn, "Soarele va fi negru".

Luna roșie/conflagrația finală: Zoroastrismul descrie sfârșitul lumii nu doar prin întuneric, ci prin foc. După ce Soarele se va întuneca cand va reveni lumina, Persia va fi atacată. După acest atac primordial, "Luna se va face roșie ca sângele".

În plus, se profetește că o în acele momente o cometă numită Gochihr va amenința Pământul, dar "va fi înghițită de Soare".

Râul de Metal Topit: Un "soare orbitor" va veni din cer și va provoca topirea tuturor metalelor și mineralelor de pe pământ, rezultând într-un râu de metal topit care va acoperi lumea. Toate ființele umane vor trece prin acest râu: pentru cei drepți va părea ca o baie de lapte cald, în timp ce pentru cei răi va fi o purificare dureroasă (pedeapsă).

Rezumatul Final: După această purificare prin foc (în care soarele și luna sunt "afectate" de haosul terestru), lumea va fi restaurată la perfecțiunea sa inițială, răul va fi distrus definitiv, iar morții vor învia (resurecția), trăind etern într-o stare de perfecțiune (Frašokereti).

Nu putem sa nu observam niste coincidente uluitoare: în 19 martie 2026 a fost o eclipsa de Soare, care a fost totală și vizibila din Iran (fosta Persie). La 28 martie 2026 - cand a fost o alinere a sapte planete ("ordinea cerească a fost bulversată") - a început atacul isralo-american asupara regimului de la Teheran, cu numeroase bombardamente cu rachete, inclusiv cu fragmentație ("stelele căzătoare".

La 3 aprilie 2026 a fost eclipsa de Lună, care a dat fenomenul de Lună Rosie. Eclipsa a fost de Purim, sarbatoare religioasa în Israel care aminteste de momentul cand evreii care erau in Imperiul Persan au fost eliberati si lasati sa se duca inapoi in tinuturile lor. Dupa aceasta data tot mai multe natiuni au aparut in acest razboi, atat din Peninsula Arabă, cat si din Orientul Mijlociu, altele precum China, Rusia, Europa au fost atrase deocamdata mai mult sau mai putin oficial, fiind vorba, deci, de "popoarele din cele patru vânturi".

Cât despre "metalul topit care acopera lumea", cei care decripteaza astfel de texte spun ca se refera la o racheta nucleara - "soarele care vine din cer". De asemenea, o cometa C12026A1 a fost observata deosebit de stralucitoare in 15 martie 2025, ajunge la cea mai mica distanta fata de Pamant pe 5 aprilie (de Pastele Catolic) si la cea mai mica distanta de Soare pe 12 aprilie (de Pastele Ortodox), mai multi astrofizicieni spun ca este posibil sa fie atrasa de Soare si sa se prabuseasca inspre suprafata solara unde va fi dezintegrata.