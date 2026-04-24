Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer și a fost operat. Nu a vrut să divulge informația în timpul războiului cu Iranul
Postat la: 24.04.2026 |
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat vineri, 24 aprilie, că a fost diagnosticat cu cancer de prostată într-un stadiu incipient. Anunțul apare într-un raport medical oficial publicat de Biroul premierului, care indică faptul că boala a fost tratată cu succes, iar în prezent nu mai există semne ale afecțiunii.
Documentul, datat 20 aprilie 2026, arată că Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, a fost operat pe 29 decembrie 2024 pentru o hiperplazie benignă de prostată, intervenție realizată la Hadassah Medical Center și considerată lipsită de complicații. Ulterior, în cadrul unui control de rutină, medicii au identificat o leziune suspectă de dimensiuni foarte mici la nivelul prostatei. Investigațiile suplimentare au confirmat diagnosticul de cancer de prostată în stadiu incipient, fără metastaze, scrie The Jerusalem Post.
Premierul israelian a explicat că a decis să amâne publicarea raportului medical pentru a evita ca informația despre starea sa de sănătate să fie exploatată în scop propagandistic în timpul războiului cu Iranul. „Am ales să amân publicarea raportului pentru ca acesta să nu apară în momentul de vârf al războiului și să fie folosit de Iran în scopuri de propagandă. Astăzi pot spune că sunt într-o stare bună de sănătate și într-o formă fizică excelentă, după tratarea unui cancer de prostată într-un stadiu foarte timpuriu, care a fost complet eliminat", a spus Netanyahu.
Tratarea premierului a fost coordonată de profesorul Aharon Popovzer, director al Institutului Sharret din cadrul Hadassah Medical Center, alături de alți specialiști din unitatea de radioterapie. Potrivit acestuia, boala a fost descoperită în urma unui control de rutină, iar dimensiunea formațiunii era redusă. „Cu câteva luni în urmă, ca parte a unui control de rutină, am descoperit o formațiune de 0,9 centimetri, care s-a dovedit a fi un adenocarcinom de prostată", a declarat medicul, precizând că premierul a trecut prin „o evaluare completă", iar boala a fost identificată „într-un stadiu foarte timpuriu".
Netanyahu a urmat ulterior un tratament specializat, iar rezultatele au fost favorabile. Potrivit echipei medicale, investigațiile ulterioare au indicat dispariția completă a leziunii. „A urmat un tratament modern, specializat, la Hadassah Medical Center, în urmă cu aproximativ două luni și jumătate. Putem spune, pe baza rezultatelor acestor teste, că boala a dispărut", au declarat medicii. Raportul medical concluzionează că tratamentul a fost „pe deplin reușit".
