Uniunea Europeană a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce Ungaria a dat undă verde proiectului pe care premierul Viktor Orban îl blocase. Ungaria a cerut să nu fie nevoită să plătească rate pentru Ucraina, pretextând că nu are suficiente fonduri.

UE a aprobat preliminar un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și a avansat și al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ungaria și-a retras opoziția după reluarea fluxului de petrol prin conducta Drujba. Președinția cipriotă a Uniunii Europene tocmai a confirmat că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit undă verde preliminară din partea ambasadorilor UE. Conform informațiilor transmise de presa externă, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a primit miercuri undă verde preliminară. „Acestea vor trece acum printr-o procedură scrisă pentru adoptarea lor finală de către Consiliu", a declarat un purtător de cuvânt al președinției cipriote.

Procedura scrisă urmează să se încheie joi după-amiază, care este, în mod convenabil, și momentul în care liderii UE urmează să se întâlnească în Cipru. Întrucât conducta Drujba este acum operațională, Ungaria și-a retras opoziția față de finalizarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Miercuri, gigantul petrolier maghiar MOL a transmis un mesaj din partea operatorului ucrainean, JSC Ukrtransnafta, conform căruia „recepția țițeiului din Belarus prin sistemul de conducte Drujba a început în Ucraina astăzi la prânz". „MOL se așteaptă ca primele transporturi de țiței după repornirea secțiunii ucrainene a sistemului de conducte să ajungă în Ungaria și Slovacia cel târziu mâine", a adăugat acesta.