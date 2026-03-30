Podgoria "Dealurile Chimiei": În România se comercializează cele mai periculoase vinuri din UE care n-au "vazut" niciodata boaba de strugure

În urma unui control realizat de UE în mai multe țări comunitare privind vinurile care se comercializează pe piața băuturilor alcoolice cu cel mai mare consum de către populație, România a reieșit ca ţara unde se consumă cele mai proaste și periculoase vinuri din întreg spațiul european. Firește ca tot țara noastră are și unele din cele mai bune soiuri de vin, însă acestea merg în mare parte la export, consumatorii alegând soiurile ieftine, cu mult adaos de alcool.

Peste 30 de sortimente de vin au fost descoperite ca având cantități de alcool, zahăr, conservanți și arome mult peste limita admisă. De fapt, vinurile ieftine românești sunt realizate din apă exogenă și alcool din trestie de zahăr sau porumb și zahăr. Pentru că unele sortimente sunt deosebit de periculoase pentru sănătatea populației, au fost date publicității și numele companiilor și produsele acestora care trebuiesc evitate. Majoritatea sunt din soiul alb/demisec.

Iată lista cu vinuri periculoase:

Babanu - produs de Murfatlar, cel mai vândut produs dintre cele periculoase. Este realizat dintr-un amestec de coloranți, arome identic naturale, apă (60 la sută) și zahăr (40 la sută).

Buchet - produs Casa de Vinuri Zorești Buzău este un așa-zis vin de masă demisec alb sau roșu, ce conține proporții de peste 30 la sută zahăr, restul apă și alte arome.

Strămoșesc și 9 poloboace - vinuri ieftine produse de Vinexport Focșani conțin zahăr în proporție de peste 30 la sută, plus apă și alte arome.

Perla Dunării - produs de Vitcom Galați este periculos tot din cauza amestecului zahăr-apă-alcool.

Alb Nobil - produs de Rom Cas Dâmbovița are o concentrație de peste 30 la sută zahăr, iar restul apă.

Crăița Transilvaniei - produs de Jidvei.

Muscatel - vin de masă demidulce, produs de Vincon Vrancea

Tămâioasă Românescă - Proles Pontica, vin alb dulce produs de Vincon Vrancea

Pinot Noir - Proles Pontica, vin roșu demidulce produs de Vincon Vrancea

Busuioc de Pietroasa și Tămâios de Pietroasa, vinuri contrafăcute de Bachus Buzău.

În general, mai toate vinurile care se comercializează pe piață la un preț de sub 15 lei sticla de 750 ml sunt periculoase pentru sănătate.

"Consumul unor astfel de produse, mai ales dacă acesta este constant și în cantități de peste o 250 ml zilnic, provoacă un complex de afecțiuni care pot afecta definitiv și iremediabil unele organe precum pancreasul și ficatul. Afectat va iff și sistemul cardiovascular, creierul (consumul de "alcool" rezultat și apă și zahăr alimentează demența), Dar și rinichii. De fapt, consumând aceste produse se provoacă inconșient o otrăvire gravă a organismului", precizează doctor Maria Mihai-Albu.

Ovidiu Gheorghe, șeful Patronatului Național al Vinului, susține că în această perioadă a crescut invazia vinurilor ieftine și periculoase pe piața românească. Așa zisul vin care costă în vrac sub șase lei pe litru conține chimicale care dăunează grav sănătății. Asistăm la o adevărată invazie de asemenea produse, care nu toate sunt produse în România. Există pe piață și vinuri din Spania sau Italia care au un preț mic și o calitate îndoielnică.